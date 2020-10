6 usuaris de la residència Sant Bernabé afectats per covid-19 han estat traslladats a l'hospital

Sis usuaris de la residència Sant Bernabé de Berga afectats per la covid-19 han estat traslladats a l'Hospital de Berga en les últimes hores. Així ho ha informat l'Ajuntament de Berga aquest matí en una roda de premsa on l'alcaldessa Montse Venturós i el regidor d'afers socials Ivan Sánchez han confirmat la xifra de 36 positius per coronavirus a l'interior del centre assistencial tal i com va avançar ahir aquest diari.

El consistori també ha exposat que hi ha 12 treballadors del centre berguedà afectats per la covid-19. Venturós ha explicat que «a dia d'avui la situació a la residència Sant Bernabé en cap cas és bona. Hi ha una situació de contagis que s'han produït en el decurs dels darrers dies i és una situació excepcional d'acord amb l'excepcionalitat que ja fa set mesos que vivim arreu del món amb aquesta pandèmia». Per cobrir les baixes de personal del centre des de divendres s'ha estat realitzant selecció i contractació de personal per cobrir aquestes places.

L'alcaldessa de Berga ha desmentit el rumor que indicava que s'havia apartat la directora de la residència i que ella mateixa n'havia assumit la direcció. Venturós ha aclarit que la directora de la residència Sant Bernabé està de baixa i que l'administració del centre l'han assumit dues persones que ja formaven part de l'equip de direcció.

El regidor Ivan Sánchez ha fet una crida a la coresponsabilitat i ha exposat que «el que està passant a la nostra residència i a la resta de residències de la comarca i dels països catalans no és res més que un reflex del que està passant a la societat i a peu de carrer. Incomplir les normes, el nombre de persones en una trobada, fer botellots... això té conseqüències».



Les cues al CAP



Ivan Sánchez ha explicat que des del consistori i des de l'ambulatori estan treballant per evitar les aglomeracions a l'exterior del CAP de Berga. El regidor ha desvelat que la intenció de l'ajuntament és traslladar la realització de PCR a l'Hotel d'Entitats per així descongestionar el CAP. «La cua es deu bàsicament a que hi va gent per afectacions quotidianes i molta gent que hi està anant per fer les PCR. La idea és poder passar gran part d'aquestes proves a un espai molt més ampli i alliberar l'ambulatori per poder atendre aquestes afectacions més quotidianes».