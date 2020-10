Denuncien la perillositat de les llambordes del parc de les Aubes de Berga

L'Associació de Veïns de la Font del Ros de Berga han denunciat la perillositat de les llambordes del parc de les Aubes. Fonts veïnals han exposat que fa més d'un any que es va enquitranar de nou aquest passeig i, des d'aleshores, les llambordes van quedar sobreposades, fent un graó com el de la imatge. Les fonts esmentades diuen que van reclamar al consistori que ho arreglés. Van presentar instàncies i van advertir els responsables del govern que «ja havien caigut dues persones i que era un perill per a gent gran i per a gent amb problemes de visió». Les llambordes continuen igual.