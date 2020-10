Gironella crea places per aparcar amb limitació horària i ja arriba a les 160

L'Ajuntament de Gironella redobla la seva aposta per crear zones d'estacionament amb limitació horària per tal d'afavorir la rotació d'aparcaments. En aquesta ocasió els treballs s'han centrat a la plaça del Cine, a tocar de l'avinguda Catalunya, l'artèria comercial del poble, així com també al barri vell. Els treballs és previst que finalitzin aquesta mateixa setmana.

A l'espai on s'han creat més noves zones d'aparcament vermelles amb limitació horària és a la plaça del Cine. Aquí hi havia zones d'aparcament lliures, blanques. El regidor de Seguretat Ciutadana, Santi Felius, ha indicat que «sempre estaven plenes». D'aquí que el govern local hagi decidit convertir-les en zones d'aparcament vermelles, és a dir: amb límit d'estacionament horari. D'aquesta manera es vol afavorir la rotació de l'aparcament. Felius ha explicat que en aquest àmbit s'han creat 28 places. També se n'han creat una vintena (incloses places per a persones amb problemes de mobilitat) a l'avinguda de Catalunya. Felius ha dit que en aquesta zona s'han creat una cinquantena de places i que en el seu conjunt a l'àrea de l'avinguda de Catalunya ara n'hi ha mig centenar. En total, 160.

«Hi hem notat molt», ha assegurat. «Ara es pot aparcar», ja que els conductors que estacionen tenen un temps limitat per fer-ho, i això afavoreix la rotació i de retruc serveix per dinamitzar comercialment l'àrea.

A banda de la creació d'aquestes places, també s'ha ampliat l'aparcament específic de zona de residents del barri vell. El regidor Felius ha explicat que s'han afegit una dotzena de places des de la zona de la muralla fins a la plaça del Padró.

A més de la creació de places d'aparcament, el consistori fa obres de millora de la senyalització de la via pública «per millorar la mobilitat i la seguretat dels vianants i conductors, a més de pacificar el trànsit de vehicles», segons Felius. A banda d'aquestes actuacions, també es millorarà la senyalització vertical i horitzontal i s'inclouran elements reductors de velocitat. En concret es col·locaran més de 50 senyals nous, es repintaran places d'aparcament i passos de vianants i s'instal·laran 3 coixins berlinesos (elements reductors de la velocitat).

Santi Felius, regidor de Seguretat Ciutadana, ha explicat que són actuacions de manteniment incloses al Pla de Mobilitat i Seguretat Viaria. «Això no exclou possibles actuacions que es facin en el futur, ja que sempre és necessari un bon manteniment per seguir complint les normatives», afegeix Felius. Les obres han tingut un cost de 12.195 euros.