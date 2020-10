Berga negocia allargar el pagament dels crèdits ICO més enllà de l'any 2025

L'equip de govern de la CUP està negociant amb les dues entitats bancàries que el 2012 van atorgar a l'Ajuntament els crèdits del Fons pel Finançament dels Pagaments a proveïdors, els crèdits de l'Institut de Crèdit Oficial, el refinançament d'aquest deute, que actualment és de 4,7 milions d'euros. Aquest deute s'hauria de liquidar fins al 2025. Tanmateix, el govern de la CUP considera que caldria allargar el període d'amortització per tal que les arques municipals tinguin liquiditat per dur a terme projectes i buscar ajudes per fer millores a la ciutat en aquest mandat, segons Marià Miró, el regidor d'Hisenda.

Aquesta decisió suposa un canvi substancial en l'estratègia que fins ara havia seguit l'executiu cupaire de no generar més deute. Fins ara, ha liquidat 2 milions d'euros anuals del deute municipal amb els bancs. A l'inici del mandat, l'Estat va donar 2 anys de carència als ajuntament amb crèdits ICO per pagar-los, de manera que fins al 2022 el consistori té 1 milió d'euros per invertir en el que consideri, ja que no haurà de pagar aquests diners del préstec ICO, tal com ja va informar aquest diari al seu dia. Amb tot, quan li toqui tornar els diners ho hauria de fer de cop.

Marià Miró ha dit que l'objectiu del refinançament «és pagar el deute més tranquil·lament, agafar un mica d'oxigen». I ha exposat que «la ciutat no pot estar 8 anys tornant 2 milions d'euros anuals» perquè llavors no hi ha diners per fer obres o millores.

El regidor d'Hisenda ha explicat que en el primer mandat de la CUP, del 2015 al 2019, hi va haver un control molt gran de la despesa. Una línia que s'ha mantingut i es mantindrà, ha destacat Miró. Tanmateix, l'executiu cupaire ara ha decidit renegociar aquest deute ICO per tenir més coll per tornar «una herència que ens vam trobar», fent referència al fet que es van formalitzar el 2012 amb un govern de CiU.

A més del deute dels crèdits ICO, el consistori també deu als bancs 8,2 milions d'euros en crèdits, segons la liquidació dels comptes del 2019.

El regidor d'Hisenda ha reconegut que aquest canvi d'estratègia ha generat debat intern a la formació a través de la seva assemblea. En el seu dia la CUP, a l'oposició, va qualificar aquest crèdits «de deute il·legítim».

Els grups municipals han valorat per a Regió7 la decisió del govern cupaire. Ferran Aymerich, regidor de Junts per Catalunya, ha dit que «nosaltres no hem vist mai clar l'objectiu de deute zero, com a fita última», com defensava l'executiu cupaire.

Ferran Aymerich està convençut que «cal no parar la ciutat, ja vam posicionar-nos a favor de la carència dels crèdits ICO quan l'equip de govern tenia dubtes». Per això ara « creiem que és millor invertir primer en la ciutat i que els bancs s'esperin a cobrar. Això sí, negociant unes bones condicions d'interès». I ha afegit que, «a més a més, creiem que hi ha un tipus d'inversions que és bo fer-les amb préstec, ja que són autofinançables, com el canvi de llums led o la possible instal·lació de plaques solars».

Ramon Camps, cap de files d'ERC, el nou soci de govern de la CUP (un pacte que s'ha de rubricar), ha explicat que, «davant la situació econòmica i financera de l'Ajuntament, serà una de les poques opcions que ens quedaran. És evident que ningú vol allargar els crèdits però serà una de les poques solucions».

Per la seva banda, Abel Garcia, regidor del PSC, ha recordat que la proposta de refinançar aquests crèdits ja la va fer ell el 2019. L'edil troba bé que es refinancin els crèdits ICO, «sempre que l'estalvi generat reverteixi en serveis a la ciutadania».