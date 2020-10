El Govern rep 17 ofertes de locals per acollir a la seva oficina del DARP a Berga

Centre de serveis d'Olvan on no anirà la delegació al Berguedà del DARP

ARXIU/ORIOL TRASSERRA

El Govern ha rebut l'oferiment de 17 particulars interessats en llogar al departament d'Agricultura locals perquè hi pugui traslladar la seva oficia comarcal. Així ho ha explicat el delegat a la Catalunya central Ramon Lletjós, al consell d'alcaldes del Berguedà que se celebra aquest dimarts,

El concurs per licitar aquest servei es convocarà dins d'aquets any, segons ha explicat Lletjós. El delegat ha explicat que d'ençà que aquest diari es va fer ressò d'aquesta notícia van rebre la majoria d'ofertes

Tal i com va avançar aquets diari el setembre, el departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) ha descartat traslladar la seva oficina comarcal del Berguedà a l'edifici del centre de serveis d'Olvan perquè no està acabat i tampoc se sap quan ho estarà. Ara, el Govern busca un local privat a Berga per llogar-lo i poder-s'hi traslladar a final del 2021.