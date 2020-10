El risc de rebrot a Puig-reig ja frega els 15.000 punts i suma 166 positius en l'última setmana

El risc de rebrot a Puig-reig segueix augmentant i aquest dimarts ha pujat 1.544 punts, segons les dades del departament de Salut. L'índex de risc al municipi berguedà, un dels més alts de tot Catalunya, se situa en 14.962,16.



En els darrers 7 dies s'han diagnosticat 166 casos (10 més que ahir) i els casos acumulats de covid-19 en els darrers 14 dies són 181 (11 més que ahir). La taxa de reproducció de l'epidèmia també creix lleugerament i se situa en 3,51.



Tal i com va explicar ahir aquest diari, la raó principal d'aquestes xifres cal buscar-la en els cribratges massius que el departament de Salut ha fet a les dues residències, la Sant Josep i la Mont-Martí.



Segons les dades del departament de Salut actualitzades aquest mateix dimarts, a la residència de Sant Josep s'han detectat 73 positius del 112 usuaris. A més, han donat positiu 22 treballadors, dos més que ahir. Pel que fa a la residència i centre sociosanitari Mont-Martí, 24 dels 148 residents també han donat positiu per coronavirus, juntament amb 20 treballadors.



Pel que fa als centres educatius del municipi, hi ha dos grups confinats amb un total de 47 persones en quarentena. A l'escola Sant Martí hi ha un grup confinat de 16 alumnes. En aquest centre hi ha hagut 2 positius per covid-19 en els darrers 10 dies. L'altre centre afectat és l'institut de Puig-reig, que té 31 persones en quarentena hi 4 casos positius en els darrers 10 dies.



Amb l'intenció de rebaixar la corba, l'Ajuntament de Puig-reig va aplicar aquest dilluns un seguit de mesures d'aplicació immediata. El consistori va tancar parcs infantils, instal·lacions esportives i equipaments municipals. A més, s'han suspès les activitats de les entitats i la Fira de Sant Martí 2020.





?? Resum de les mesures excepcionals que s'apliquen a Puig-reig per a fer front a la crisi sanitària de la Covid-19. ???? pic.twitter.com/foUAsMkXjd — Ajuntament Puig-reig (@AjPuigreig) October 26, 2020