Alcaldes demanen participar en el disseny de la campanya de vals per reactivar el comerç

El consell d'ahir arribava amb l'objectiu de concretar una campanya per reactivar el comerç en plena crisi sanitària. Tanmateix, alcaldes de diferents partits, Josep Maria Altarriba, de Puig-reig per ERC, David Font de Gironella pel PDeCAT i Sebastià Prat d'Olvan per la CUP, van lamentar que no se'ls havia informat de com seria aquesta proposta abans de la reunió. I que aquest era un pas previ imprescindible per decidir els diners que hi aportaran.

Així, el president del Consell Comarcal, Josep Lara, va exhortar els alcaldes a fer una trobada telemàtica aquesta mateixa setmana per posar en comú aquest projecte i recollir les propostes dels ajuntaments.

En el seu dia es va crear la taula de reactivació, en què hi ha el mateix Consell del Berguedà i entitats empresarials. Aquesta comissió ha proposat fer aquesta campa-nya amb vals rasca-rasca als establiments adherits. Un 10% de les targetes contindrien premis en vals de 10 euros per gastar directament als establiments inscrits. Aquest sistema suposa, segons es va explicar, al Consell d'Alcaldes d'ahir, un retorn de 10,48 euros per al comerç per euro invertit. D'entrada, l'Ajuntament de Berga preveu posar-hi 50.000 euros i el Consell 50.000 més. Ara la resta d'ajuntaments decidiran si hi participen i què hi aporten.