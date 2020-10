L'Ajuntament de Cercs denuncia una pintada al pont medieval de Pedret

L'Ajuntament de Cercs ha denunciat als Mossos d'Esquadra l'aparició d'una pintada grafiti al pont medieval de Pedret, una obra que data de l'any 983 i forma part del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. A la pintada, que ha aparegut aquesta setmana sota una de les voltes del pont, s'hi pot llegir la signatura 'Vanck'.

En declaracions a Regió7, l'alcalde Jesús Calderer ha explicat que dilluns a la tarda van rebre la informació sobre aquesta pintada. Dimarts , el dirigent va anar al pont per veure la pintada i va fer la denuncia a la policia catalana. En paral·lel "ens vam posar en contacte amb una empresa especialitzada per veure com es pot esborrar aquesta pintada". A més, el consistori també ha contactat amb la direcció general de Patrimoni Cultural de la Generalitat per informar de l'existència d'aquesta pintada al pont de Pedret.