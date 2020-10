Els 16 centres d'estètica de Berga s'uneixen per demanar la seva reobertura

Un total de 16 establiments d'estètica de la ciutat de Berga han signat un manifest conjunt per expressar la seva preocupació per la situació de tancament que viuen des del passat 16 d'octubre. Els centres d'estètica han presentat un document a Ivan Sánchez, regidor de Drets Socials de l'Ajuntament de Berga, on demanen ajudes econòmiques i que la Generalitat reconsideri la seva posició per poder reobrir amb seguretat.

En el comunicat, els establiments d'aquest sector expressen la seva preocupació per les mesures adoptades pel Govern. "Entenem que ens trobem en una situació excepcional i que, entre tots, cal garantir la seguretat dels ciutadans però, amb el nou tancament dels nostres centres, patirem encara més les dificultats econòmiques que tants i tants professionals arrosseguem des de fa mesos", afirmen.

Els centres d'estètica defenen que han garantit les mesures d'higiene i seguretat que calen per ajudar a prevenir el virus. "Hem netejat i desinfectat curosament entre cada servei (cosa ja habitual als nostres centres abans de la covid-19); hem invertit en tot el necessari per a garantir un espai segur i això ens ha suposat —a part del cost econòmic que això comporta— no poder atendre la mateixa quantitat de clients que abans, amb les consegüents pèrdues", opinen.

Per aquest motius exposats en el comunicat presentat a l'Ajuntament de Berga, el centres d'estètica defensen que son espais segurs i que poden seguir treballant. "A Berga, som molts els professionals que ens veiem afectats i, evidentment, darrere d'aquests negocis hi ha famílies que pateixen en l'àmbit laboral, econòmic i psicològic. Tots hem de seguir mantenint la família, pagar hipoteques i d'altres despeses que, malauradament, no s'aturen", exposen.

Així doncs, després del segon tancament en un any, mitjançant la unió espontània d'estètiques de tot Catalunya, el sector s'ha posat en contacte amb els consistori berguedà per demanar que l'Ajuntament destini una partida econòmica per ajudar els negocis que estan patint aquest segon tancament i que els batlles facin arribar la seva veu a la Generalitat de Catalunya.