Cercs denuncia als Mossos una pintada al pont de Pedret

L'Ajuntament de Cercs ha denunciat als Mossos d'Esquadra l'aparició d'un grafit al pont medieval de Pedret, una obra que data de l'any 983, forma part del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i està declarada Bé Cultural d'Interès Local (BCIL). A la pintada, que ha aparegut aquesta setmana sota una de les voltes del pont, s'hi pot llegir la signatura «Vanck».

En declaracions a Regió7, l'alcalde, Jesús Calderer, ha explicat que dilluns a la tarda van rebre la informació sobre l'existència d'aquesta pintada. Dimarts , el dirigent va anar al pont per veure la pintada i va fer la denúncia a la policia catalana. En paral·lel, «ens vam posar en contacte amb una empresa especialitzada per veure com es pot esborrar aquesta pintada». A més, el consistori ha contactat amb la direcció general de Patrimoni Cultural de la Generalitat per informar de l'existència d'aquesta pintada al pont de Pedret. I també per saber com poden rebre assessorament en el cas que el necessitin per trobar la millor manera d'esborrar la pintada.

El pont de Pedret travessa el riu Llobregat, és d'esquena d'ase i fa uns 80 metres de llargada. Està format per quatre arcs de llums desiguals.