Controvèrsia per un correu del conseller Subirana

? Un correu del conseller d'ERC Josep Subirana va encendre els ànims en el debat d'una moció conjunta d'Esquerra i la CUP per demanar la dimissió del conseller de Medi Natural, Jesús Calderer, que no va prosperar, com al setembre. Per ERC, la va defensar Josep Subirana. Segons ha pogut saber aquest diari, Subirana va respondre un correu amb les 9 mocions que ERC va presentar al ple dient: «La més important, la del Calderer, al 'puta' carrer». Aquest correu, però, el va enviar a gran part dels consellers i no només als d'ERC. Després, el portaveu d'Esquerra, Eduard Coronado, va disculpar-se amb els consellers dient que «l'enviament d'aquest 'mail' ha estat una errada del Pep», segons va llegir al ple el conseller Abel Garcia (PSC), que va demanar a Subirana que dimitís per «falta de respecte».