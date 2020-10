La Pobla de Lillet vol convertir l'entorn de l'antic escorxador en un petit parc fluvial

La Pobla de Lillet durà a terme l'agençament de l'entorn de l'antic escorxador, un espai situat a tocar del riu Llobregat. L'actuació té un cost de 70.000 euros i està inclosa dins del Pla de Foment turístic del Berguedà al voltant de la Via Blava del Berguedà, presentat pel Consell Comarcal del Berguedà i finançat parcialment per la Generalitat de Catalunya en el marc de la convocatòria de Plans de Foment de Turisme 2018.

L'esmentat projecte té com a objectiu «aconseguir un nou parc fluvial urbà per La Pobla de Lillet, ubicat a la zona de l'antic escorxador, al costat del riu Llobregat». En aquest espai «hi ha una construcció molt antiga destinada a magatzem municipal de l'ajuntament i un aparcament» sense asfaltar amb un fort pendent per accedir-hi en una revolt tancat. Entre d'altres actuacions les obres inclouen «la construcció d'una passarel·la que travessa el riu Llobregat i connecta les lleres del riu». Fonts del Consell han explicat que «es vol reconvertir l'espai urbà en un parc polivalent per realitzar diverses activitats de lleure al voltant del riu, aprofitant el seu potencial esportiu (pesca de truita sense mort) i turístic».

El Consell de Presidència del Consell Comarcal del Berguedà va aprovar dimecres 28 d'octubre el conveni que ha de servir per regular la col·laboració entre el Consell Comarcal del Berguedà i l'Ajuntament de La Pobla de Lillet per a l'execució de les obres al Parc de l'Escorxador d'aquesta localitat.

Les obres s'iniciaran en els propers mesos i finalitzaran durant el primer trimestre de l'any 2021 ha de permetre ampliar els usos culturals i socials de l'espai, així com l'establiment d'aquest com a punt de parada i repòs important per la ruta de la Via Blava.