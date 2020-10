Cancel·lades les tradicionals fires de Tots Sants de l'alt Berguedà per la covid-19

Les tradicionals fires de Tots Sants de l'alt Berguedà han quedat cancel·lades per la situació de la pandèmia de la covid-19. Gósol, Guardiola, Bagà i la Pobla de Lillet han seguit les indicacions del Procicat i han suspès les activitats, que des de fa dècades se celebren en dies consecutius en aquests pobles del nord de la comarca. Enguany, les fires de tardor havien de començar el dia 31 de novembre a Gósol. Tot i ser activitats a l'aire lliure, el risc de rebrot a la comarca i les prohibicions del Govern han fet optar per la cancel·lació. Josep Lara, alcalde de Guardiola, ha explicat a Regió7 que ja s'havien estudiat mesures per poder-les celebrar. «Havíem plantejat recorreguts d'entrada i sortida perquè la gent no es creués i espaiar les parades, però veient la prohibició tan concreta, ens vam veure obligats a anul·lar-ho», explica Lara, que afegeix que la cancel·lació «sap greu perquè la tradició d'aquestes fires és molt potent entre la nostra gent i està molt arrelada a l'alt Berguedà».