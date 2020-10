Roben una placa commemorativa als Rasos de Peguera

Els Mossos d'Esquadra han demanat la col·laboració ciutadana per trobar una placa commemorativa que va ser robada als Rasos de Peguera.



La placa instal·lada a l'estació d'esquí berguedana recordava tres excursionistes de Sant Cugat que van morir al Nevado Mateo de Perú el 6 de gener de l'any 2019.



La mare d'un d'aquests excursionistes va denunciar a Twitter que algú havia sostret la placa i va demanar fer circular el missatge per poder-la recuperar. "Alguna mala persona ha robat una cosa molt important per nosaltres, per tota la gent que ens estima", deia el missatge.





Sostreuen a Rasos de Peguera una placa commemorativa en record als 4 excursionistes santcugatencs que van morir al Nevado Mateo (Perú) l'any passat. Ajuda'ns a trobar-la pic.twitter.com/y1mlHcB5tJ — Mossos (@mossos) October 30, 2020