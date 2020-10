Les sis UBIC s'agrupen per crear la Federació del Comerç del Berguedà

Les sis unions de botiguers i comerciants existents al Berguedà s'han posat d'acord per unir-se i crear la Federació del Comerç del Berguedà (FCB) que les representi conjuntament. La crisi sanitària ha tocat de ple el comerç, que travessa «una situació molt complicada». Han sumat forces per tal d'afrontar aquest nou i incert escenari i també per tenir una sola veu en els fòrums de debats de la planificació estratègica i de representació comarcal. Les sis agrupacions comercials del Berguedà (Bagà, Berga, Casserres, Gironella, Cal Rosal-Olvan i Puig-reig) sumen 420 negocis, entre comerços, establiments d'hostaleria i de serveis.

El sector ha d'afrontar «la baixada del consum, l'augment del deute per part de comerciants i empresaris i la caiguda del poder adquisitiu dels consumidors», exposa la flamant FCB en un comunicat. Aquest nou ens vol ser una entitat «per abordar els grans projectes de comerç comarcals, com poden ser la modernització, la digitalització, la recerca d'ajudes econòmiques o trobar posicionaments conjunts sobre problemàtiques comarcals».

El primer acord al qual han arribat les associacions que formaran la federació «és fer una petició conjunta als ajuntaments de la comarca per tal que aportin el finançament necessari per dur a terme el pla d'activació comarcal per pal·liar els efectes de la pandèmia». Justament, dilluns els alcaldes es reuneixen per parlar d'aquestes ajudes.

Les respectives UBIC mantindran la seva autonomia i la seva pròpia activitat a cada municipi com s'ha fet fins ara, per exemple: en la gestió de les campanyes , de les ajudes públiques,privades, en la gestió d'associats i «amb la interlocució amb el seu Ajuntament».

La FCB demanarà l'adhesió «com a membre de ple dret» a l'Agència de Desenvolupament del Berguedà –ens que fins ara ha tutelat les respectives UBIC– «per tal de participar a augmentar la competitivitat i el desenvolupament global de la comarca».

La nova entitat comercial creu que el treball conjunt del sector de tota la comarca «ens farà més forts i més competitius, tot i que la situació actual ens obliga a centrar-nos en la crisi produïda per la pandèmia i deixar aquests temes per a quan hàgim desenvolupat una millor coordinació».

La Federació ha animat aquells municipis que «per la seva mida puguin crear una UBIC, que ho facin i s'adhereixin» a la nova entitat. Pel que fa a la resta de municipis més petits, els proposen «buscar algun tipus d'unió, sinergies i coordinació» per ser presents a la FCB. De cara al futur, «no es descarta realitzar campanyes globals en l'àmbit comarcal i enfortir aquesta unitat», exposen al comunicat.

La UBIC més gran de la comarca, Bergacomercial, ha posat la seva estructura al servei de la Federació del Comerç Berguedà «per ajudar a assolir els objectius que es marquin entre totes les UBIC en les reunions que mantindrem».