La suspensió de les misses redueix l'afluència del cementiri de Berga

Berga ha viscut una diada de Tots Sants atípica que s'ha fet notar, sobretot, al cementiri municipal. Les restriccions de mobilitat decretades per la Generalitat i la por a que es produissin aglomeracions ha provocat que enguany no hi hagi hagut tanta afluència com sol haver al cementiri berguedà l'1 de novembre.

La reducció de visites al cementiri d'aquest matí també és deguda a que molts familiars de difunts ja havien realitzat la seva visita al cementiri en dies anteriors i, fins i tot, alguns les faran més endavant. «la gent ha vingut setmanes abans per endreçar el nínxol i pensen tornar després per por a aglomeracions. Això sumat a la suspensió de la missa ha fet que aquest any vingui poca gent» explica Josep Morenilla, responsable del cementiri de Berga.

Normalment, com ha explicat Morenilla, la gent ve a seguir la missa dels difunts a les 11 del matí i llavors fa el recorregut però «aquest any no sembla Tots Sants». Així, no s'ha dut a terme ni la missa pels difunts que es fa cada any davant la capella del cementiri ni l'homenatge als berguedans il·lustres amb la tradicional ofrena floral al panteó de Bassacs, on descansen les restes de Marcel·lí Buxadé, Josep Armengou i Ramon Vinyes i Cluet, entre d'altres. Algunes persones no sabien que finalment s'havia suspès la missa a causa de la covid-19 i han aprofitat per donar alguna volta de més pel cementiri.

El recinte tenia tres entrades diferents, cada una amb un membre de Protecció Civil que s'ha encarregat d'aplicar gel hidroalcohòlic als visitants, assegurar-se que duien mascareta i explicar la normativa per minimitzar el risc de contagi de la covid-19. El cap de la secció de Protecció Civil encarregada de fer complir les mesures de seguretat avui era Aaron Camprubí, que ha assegurat que no s'han arribat a formar ni cues i que la situació ha estat molt tranquil·la durant tot el matí. «Penso que les restriccions, la por a aglomeracions i el bon temps han afavorit a que no hagi vingut gaire gent al cementiri», deia Camprubí. A les 11, a l'hora en la què havia de començar la missa ha sigut quan més gent ha fet la visita als seus difunts.