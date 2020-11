Vallcebre abasteix els locals públics amb una caldera de biomassa

Vallcebre ha instal·lat una caldera de biomassa forestal al local polifuncional que servirà per subministrar energia tèrmica a diferents edificis del municipi. La caldera de 400 kw, a través d'una xarxa de calor soterrada de 400 metres, abasteix diferents locals públics com són l'Ajuntament, el dispensari mèdic, tot el recinte de les escoles, el local social i l'alberg.

L'Ajuntament ha decidit apostar per les energies renovables ja que amb la seva posada en marxa s'han aturat quatre calderes de gasoil que abastien aquests edificis. L'alcalde del municipi, Lluís Cadena, ha explicat a Regió7 que «la caldera de biomassa funciona amb estella i es va posar sobredimensionada per a després poder-la empalmar i donar xarxa de calor a aquests locals municipals».

L'objectiu del consistori de Vall-cebre amb la instal·lació de la caldera de biomassa ha estat aconseguir una energia renovable, més sostenible i amb menys emissions de Co2. «La caldera ja està en funcionament. Ho hem fet per estalvi i per contaminació, ja que amb la seva insta·lació parem quatre calderes de gasoil que feien aquesta funció», diu l'alcalde. La caldera de biomassa gastarà aproximadament unes dues tones d'estella la setmana. L'Ajuntament va instal·lar una sitja a l'exterior del local polifuncional i la intenció és que es pugui carregar setmanalment amb estella de la serradora del poble. «A la llarga hi haurà un estalvi, ja que de moment gastem l'estella que trobem, però la intenció és utilitzar la de la serradora de pals tractats que hi ha al municipi, amb les seves restes farem estella i ens sortirà molt bé de preu», diu Cadena.

La instal·lació, la posada en marxa de la caldera i l'establiment de la xarxa i la connexió a totes les estances han tingut un cost de 140.000 euros. La caldera en si va ser subvencionada per la Diputació durant l'última fase de la construcció del mateix local polifuncional de Vallcebre, amb un cost de 340.000 euros.