El cap de l'oposició de Berga presenta la seva dimissió per motius «estrictament professionals i personals»

Jordi Sabata, cap de l'oposició de Berga i líder de la formació de Junts per Berga, ha presentat la seva renúncia com a regidor de l'ajuntament. Segons ha explicat el mateix Sabata en un comunicat, la decisió d'abandonar els càrrecs es deu a motius "estricament professionals i personals".

La renúncia de Sabata al consistori berguedà va tenir lloc el passat dijous i conseqüentment també ha d'abandonar l'acta de Conseller Comarcal del Berguedà.

Jordi Sabata ha explicat que "segueixo pensant que la millor aposta per aquesta ciutat son els plantejaments de Junts per Berga, de futur, de canvi i de millora d'una ciutat que clarament no està vivint el seu millor moment. Lamento, però, no poder seguir realitzant les meves funcions i agraeixo profundament la confiança que la ciutadania va dipositar en el nostre equip en les darreres eleccions, que va aconseguir millorar els resultats".

El ja excap de l'oposició de Berga ha explicat que deixa la primera línia política de Berga i del Berguedà però que no l'abandona definitivament. Sabata té la intenció de seguir treballant des d'un segon esglaó pel partit i per la ciutat. "L'equip que conforma el Grup Municipal de Junts per Berga seguirà, n'estic segur, treballant pel control de l'acció de govern i per les propostes de futur per una ciutat millor. Amb tot això, no em desvinculo de la política i seguiré treballant com a afiliat a Junts, ja que és el meu projecte polític i el que considero que pot impulsar Berga, la comarca i el país", afirma.

Jordi Sabata ha expressat que es viuen moments en què "significar-se políticament és gairebé un esport de risc" i ha volgut agrair públicament totes les mostres de suport i la feina de totes les persona que han treballat al costat de Junts per Berga. "Malauradament avui decideixo no seguir però, com he dit, altres qüestions professionals i personals m'inclinen a prendre aquesta decisió", acaba.