La taxa de residus augmentarà el 12% a Casserres per la cessió total al Consell

Els veïns de Casserres es veuran especialment afectats per la pujada de la taxa de residus aplicada pel Consell Comarcal. El rebut domèstic de les deixalles que paguen les famílies casserrenques augmentarà el 12% i passarà dels 108,04 euros actuals als 121 del proper any. A la resta del Berguedà l'increment serà del 6,23% i passarà dels 113,90 als 121.

Aquesta pujada s'explica perquè l'any 1997, amb la posada en marxa de l'abocador de Font Ollera, quatre municipis de la comarca, Casserres, Puig-reig, Gironella i Olvan, no van signar el conveni de delegació de competència entre l'Ajuntament, el Consell i la Diputació. Aquests convenis establien que l'ens comarcal prestava el servei de recollida de residus als consistoris i la Diputació cobrava la taxa i transferia l'import al Consell. L'alcalde del municipi, Josep Colillas, ha explicat a Regió7 que «a Casserres sempre havíem anat a part, ja que teníem un contracte diferent. Quan hi havia el sistema de contenidors, els números sortien. En un municipi com el nostre es podia pagar tot el servei amb el que es recaptava». Així doncs, l'Ajuntament de Casserres no havia cedit mai la competència sobre la recaptació de la taxa però sí l'execució del servei, que ja la feia l'ens comarcal. La decisió es va prendre perquè no es volia apujar la taxa i l'Ajuntament volia mantenir la competència. En els últims anys, ha estat el mateix Ajuntament el que ha assumit aquest increment de cost bonificant la taxa en segon pla. Per aquest motiu, Casserres ha estat el municipi de la comarca amb la taxa de residus més econòmica.

Ara, en la legalitat vigent, qui recapta el servei és qui l'ha de gestionar, i Casserres s'ha vist obligat a cedir definitivament la competència al Consell. L'altra opció, pràcticament inviable pel seu cost, era sortir del sistema porta a porta i oferir el servei des de l'àmbit municipal. Josep Colillas afirma que «Casserres com a municipi fa molts anys que té la taxa de residus més barata del Berguedà i ara ens veiem obligats a delegar tota la gestió, tant de recollida com de rebut, al Consell, i això fa que es passin a aplicar els preus de tota la comarca. La nostra voluntat era mantenir la gestió dels rebuts i els preus».

Aquesta cessió ha coincidit amb la decisió del Consell d'apujar la taxa. L'alcalde no posa en dubte el model actual, el porta a porta, ja que, segons el batlle, «es recicla més i ens està bé a tots», però sí que es mostra molest amb la forma amb què s'ha executat, i denuncia una manca de planificació econòmica de l'ens comarcal amb el porta a porta. «S'hi van llançar amb precipitació, sense fer números. S'havia d'implementar el sistema porta a porta i es va cór-rer massa. Això ha generat un dèficit molt important al Consell». Segons Colillas, els dos grans beneficis per als berguedans amb la implantació del sistema porta a porta al Berguedà, a part de l'augment del reciclatge, havien de ser «l'estabilització de la taxa i la bonificació dels que més reciclaven», però afirma que aquests dos supòsits «no s'han complert». Colilles diu que «ens hi vam posar sense fer números. No podem fer xerrades als municipis dient que aquest sistema es fa perquè no s'apugi l'impost i al cap de dos anys, un cop tothom ha delegat la dispensa, ara les tarifes unitàries pugen», explica l'alcalde, que afegeix que, «tot i aquesta puja, encara hi haurà un gran dèficit, així que l'any que ve ja sabem que tornarà a passar».

Per ajudar el teixit comercial del poble, l'Ajuntament de Casser-res seguirà bonificant la taxa de residus de la vuitantena de negocis. La seva taxa, que fins aquest any era de 189,82 euros per a gairebé tots els comerços, també s'incrementarà notablement.