La Torre de Merola de Puig-reig rep el premi Enor d'arquitectura

La recuperació de la Torre de Merola de Puig-reig ha obtingut el premi internacional Enor d'arquitectura jove 2020. L'obra, realitzada per l'arquitecte Carles Enrich, de l'estudi d'arquitectura Carles Enrich Studio, va consistir en la restauració i reforç de la torre del castell de Merola. L'actuació es va fer amb la màxima adequació a la morfologia i ús original per evitar la seva desaparició total.

Els Premis d'Arquitectura Ascensores Enor estan consolidats com un dels esdeveniments d'arquitectura més destacats a la península Ibèrica i enguany han arribat a la seva quinzena edició. Amb gairebé 200 aspirants, segons el jurat del certamen, l'arquitecte Carles Enrich ha aconseguit en la Torre de Merola «la transformació d'un encàrrec d'un expedient de caràcter menor en una intervenció arquitectònica de gran valor patrimonial que recupera la memòria del paisatge».

Davant el perill d'esfondrament imminent que presentava la torre i un cop feta la petició de consolidació, l'Ajuntament de Puig-reig i la Diputació van iniciar un projecte d'arquitectura que ha donat com a resultat una obra integrada en l'espai i que contrasta materials com la pedra i la fusta. L'obra va finalitzar l'any 2019 i es va construir una estructura que permet pujar fins al capdamunt de l'edifici per contemplar les vistes des d'un mirador. L'actuació, valorada en gairebé 200.000 euros i finançada per la Diputació, va restaurar la part de la torre que quedava dempeus i va fer una simulació de l'espai que ocupava.

Després de rebre el premi, l'Ajuntament de Puig-reig va voler donar les gràcies a la Diputació de Barcelona per «creure fermament en la recuperació de la Torre de Merola» i va voler felicitar Carles Enrich Studio pel premi rebut.

La inauguració oficial de la Tor-re de Merola i la seva obertura al públic s'havia previst per a aquest mes d'octubre, però encara no s'ha pogut dur a terme. La inauguració es va haver d'ajornar per segon cop a causa de la situació d'emergència sanitària actual. L'Ajuntament de Puig-reig espera «poder-ne gaudir ben aviat».

A més de la Torre de Merola de Puig-reig, els premis Enor d'arquitectura han guardonat el camp de futbol A Gandareira de Silleda i l'hotel rural Casadorio a Vila Nova de Foz Côa.