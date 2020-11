Berga es planteja no cobrar la taxa de terrasses als bars i restaurants l'any 2021

L'Ajuntament de Berga està estudiant la possibilitat d'eximir els bars i restaurants de l'obligació de pagar la taxa per a la instal·lació de terrasses a la via pública durant tot el 2021.

Aquesta és una proposta per minimitzar els efectes de la crisi sanitària, social i econòmica provocada per la pandèmia de la covid-19, tenint en compte la situació d'incertesa que està afectant el sector de l'hostaleria i la restauració, que ha vist restringida la seva activitat podent oferir només el servei de menjar per emportar.

La resolució del Govern preveia un període d'aplicació de quinze dies, però l'evolució de la pandèmia al territori català ha provocat que la mesura s'allargui en el temps, segons les noves mesures i restriccions d'activitat aplicades el passat divendres, 30 d'octubre, que tindran vigència durant un nou període de quinze dies.

La taxa per a la instal·lació de terrasses a la via pública contempla la cessió de l'espai públic a bars i restaurants per a què puguin realitzar el servei fora de l'establiment. L'equip de govern té previst presentar la proposta al plenari municipal de desembre i poder comptar amb el suport de tots els grups municipals, que s'han mostrat partidaris de l'aplicació de l'exempció. L'aprovació de la proposta comportaria la suspensió del cobrament de la taxa durant l'any 2021.

Cal recordar, però, que el consistori va aprovar una disposició transitòria el passat mes de juny per deixar de cobrar l'ordenança fiscal de terrasses als establiments d'hostaleria i restauració durant el segon semestre de 2020. Aquesta mesura es va adoptar per revertir les conseqüències derivades de la proclamació de l'estat d'alarma que va comportar el tancament obligatori de bars i restaurants durant setmanes per evitar la propagació de la pandèmia.

L'exempció de la taxa de terrasses durant l'anualitat de 2021 és una mesura continuista que haurà d'anar acompanyada d'altres accions del Pla de Xoc que es puguin aplicar davant la incertesa actual.