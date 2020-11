Ferran Aymerich serà el nou portaveu del grup municipal de Junts per Berga en substitució de Jordi Sabata que ha anunciat que plega per raons personals i professionals.

Ferran Aymerich té 32 anys és enginyer industrial i milita al PDeCAT. Al 2019 va ocupar el número 6 de la llista de JXBerga. Aquest dilluns, els membres del grup municipal de Junts per Berga -llevat de JOrdi Sabata-, han comparegut en una roda de premsa telemàtica. Han informat del canvi de portaveu i també que el número 7 de la llista de la formació, Cesc Torrents de 31 anys i llicenciat en direcció i administració d'empreses i que ha treballat els últims 9 anys a l'empresa d'snacks, Liven entrarà a formar part del grup.

En la compareixença d'aquest dilluns, el nou portaveu del grup municipal de Junts per Berga ha assegurat que la marxa de Jordi Sabata suposa la pèrdua «d'un actiu polític de primera línia». No comptaven amb la renuncia de Jordi Sabata ha admès. «Una decisió d'aquest tipus no els l'esperàvem» ha dit Aymerich. Amb tot ha deixat clar que respecten la decisió de Sabata

El nou portaveu ha dit que el seu grup «seguirem treballant» de forma conjunta com han fet fins ara. JXBerga «continua independentment de la persona que hi hagi». L'objectiu continua sent «impulsar el nostre model de ciutat». I ha dit que a hores d'ara no pot contestar si el 2023 serà l'alcaldable d'aquesta formació

Pel que fa a qui hagi de substituir a Jordi Sabata al govern del Consell, el portaveu de Junts per Berga aposta perquè «sigui algú de Berga» per garantir la presència de la capital a l'ens comarcal.