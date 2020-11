Jordi Sabata dimiteix per motius personals i deixa l'Ajuntament i el Consell Comarcal

Jordi Sabata, cap de l'oposició de Berga i líder de la formació de Junts per Berga, ha presentat la seva renúncia com a regidor de l'Ajuntament. Segons va explicar el mateix Sabata en un comunicat fet públic ahir, dilluns, la decisió d'abandonar el càrrec immediatament es deu a motius «estrictament professionals i personals». Com a conseqüència d'aquesta decisió, el polític berguedà també ha de deixar l'acta de conseller comarcal del Berguedà, on exercia de vicepresident segon i s'encar-regava de les àrees de patrimoni, projectes comarcals i europeus i polítiques digitals.

La decisió sobtada de Sabata ha causat sorpresa entre companys i representants polítics de la ciutat i de la comarca, que no s'esperaven la seva renúncia en un moment de màxima tensió política amb multitud de temes sobre la taula com la gestió de la pandèmia, la residència Sant Bernabé, el pacte entre la CUP i ERC o la pujada de l'IBI.

El ja excap de l'oposició de Berga ha explicat que abandona la primera línia política de Berga i del Berguedà però que no deixa la política definitivament. Sabata té la intenció de continuar treballant des d'un segon esglaó polític pel seu partit i per la ciutat. «L'equip que conforma el grup municipal de Junts per Berga seguirà, n'estic segur, treballant pel control de l'acció de govern i per les propostes de futur per una ciutat millor. Amb tot això, no em desvinculo de la política i seguiré treballant com a afiliat a Junts, ja que és el meu projecte polític i el que considero que pot impulsar Berga, la comarca i el país», afirma.

En el comunicat, Sabata defensa les actuacions de Junts per Berga per fer una ciutat millor i ha donat les gràcies a tots els ciutadans que el van votar. «Segueixo pensant que la millor aposta per aquesta ciutat són els plantejaments de Junts per Berga, de futur, de canvi i de millora d'una ciutat que clarament no està vivint el seu millor moment», afirma. Sabata, la cara visible de la renovació postconvergent que va apartar la vella guàrdia de la direcció, va obtenir sis regidors a les eleccions municipals del 2019 i no va poder assolir l'objectiu principal de recuperar el govern de la ciutat tot i millorar els resultats obtinguts per Antoni Biarnés (CiU) a les municipals de l'any 2015. Una millora que ha recordat Sabata en les seves paraules de comiat. «Lamento, però, no poder seguir realitzant les meves funcions i agraeixo profundament la confiança que la ciutadania va dipositar en el nostre equip en les darreres eleccions, que va aconseguir millorar els resultats», diu.

Sabata ha expressat que es viuen moments en què «significar-se políticament és gairebé un esport de risc» i ha volgut agrair públicament totes les mostres de suport i la feina de totes les persona que han treballat al costat de Junts per Berga. I acaba el comunicat dient: «Malauradament avui decideixo no seguir, però, com he dit, altres qüestions professionals i personals m'inclinen a prendre aquesta decisió».

El govern de la CUP de Berga ha declinat fer una valoració sobre la dimissió de Sabata i ha afirmat que la qüestió es tractarà al ple del consistori que tindrà lloc dijous a les 19.00 h.



La vicepresidència al Consell

Pel que fa al càrrec de Jordi Sabata com a conseller comarcal del Berguedà, Junts encara no sap qui el substituirà en la tasca de vicepresident. Josep Lara, president de l'ens comarcal, ha explicat a aquest diari que, «a nivell de substitucions, de moment la notícia és molt fresca, els partits i la gent hauran de decidir i mirar qui serà el substitut del Jordi, ara per ara no ho sabem». Lara també ha tingut paraules d'agraïment cap a Sabata, i ha afirmat que «ens sap molt greu ja que ha estat un molt bon conseller, un bon company de grup i hem treballat molt a gust amb ell. No entraré a valorar els motius personals que tingui, però realment em sap greu, és una persona molt implicada, amb un sentit comú que a vegades no és habitual», ha opinat el president.

El seu company a l'oposició berguedana i al Consell, el socialista Abel Garcia, ha explicat que la renúncia de Sabata ha estat una sorpresa i que és una mala notícia per al Berguedà. «És una pèrdua política important per a Berga i la comarca. Tot i portar poc temps en aquest mon el Jordi està molt preparat i té les coses molt clares. M'hi he entès sempre i hem compartit moltes coses. La notícia m'ha deixat descol·locat», ha dit.