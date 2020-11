Berga suspèn la Fira de la Xocolata i de la Ratafia

L'Ajuntament de Berga ha cancel·lat la Fira de la Xocolata i de la Ratafia que havia de celebrar-se el 21 de novembre de 2020. La decisió ha estat motivada per la crisi d'emergència sanitària provocada per la covid-19 i les restriccions establertes per les autoritats governamentals i sanitàries.

La Fira de la Xocolata i de la Ratafia és una de les més especialitzades que se celebren anualment a la ciutat. D'una banda, la xocolata és un producte que ens acompanya des del segle XVI i Berga compta amb una arrelada tradició entorn d'aquest producte. D'altra banda, la ratafia és una de les begudes del receptari popular de bona part de les terres de parla catalana i més enllà. Ambdós productes són els protagonistes d'aquesta fira que compta amb la participació de productors i artesans elaboradors de ratafies i xocolates. La mostra també acostuma a incloure tallers infantils i activitats gastronòmiques i de divulgació.

La incertesa sobre el manteniment de les mesures establertes pel govern català durant la data de celebració de la mostra ha comportat la suspensió de l'esdeveniment organitzat per l'Ajuntament de Berga i el Casal Panxo. En aquest sentit, el consistori ha decidit anul·lar l'espai dedicat a l'exposició i venda de productes artesans relacionats amb la xocolata i la ratafia i també s'han suprimit les activitats de divulgació i els espectacles familiars.

El Casal Panxo ha apostat per mantenir la celebració del concurs de ratafia artesana. Es tracta d'un certamen de referència al país que se celebra des de l'any 2009 i que es troba entre els cinc de major rellevància. El concurs variarà el seu format habitual i es realitzarà a porta tancada sense públic. L'organització donarà a conèixer les bases del concurs i el punt de lliurament de les ratafies participants a través de les xarxes socials del Casal Panxo. L'entitat posarà a disposició de la ciutadania un espai web on centralitzar la informació relativa als productors de ratafia que habitualment visiten el certamen. L'associació també té la voluntat de programar el sopar ratafiaire quan les circumstàncies siguin favorables i les restriccions permetin aquest tipus d'àpats multitudinaris.



Preparació de la Fira del Joc i de Nadal



La suspensió de la Fira de la Xocolata i de la Ratafia ha fet que l'àrea de Promoció Econòmica i Fires estigui valorant la possibilitat d'incorporar un espai dedicat a aquests dos productes a la Fira del Joc i de Nadal, que es fa anualment el 6 de desembre al passeig de la Indústria. El consistori berguedà treballa en l'organització de la fira nadalenca, tot i que la seva celebració està sotmesa a l'evolució de la pandèmia i les restriccions que puguin determinar les autoritats governamentals les properes setmanes. En qualsevol cas, l'Ajuntament de Berga treballa per a què la fira es pugui dur a terme garantint totes les mesures de seguretat i amb la voluntat de donar suport al sector que ha quedat afectat per l'actual situació de crisi sanitària, econòmica i social.



Les inscripcions de la fira queden anul·lades



Les inscripcions realitzades per participar a la Fira de la Xocolata i de la Ratafia de 2020 han estat anul·lades i no tenen validesa. Les persones, entitats, empreses, marxants i paradistes que tinguin interès en participar a la Fira del Joc i de Nadal hauran d'inscriure's seguint el procediment establert per a aquesta fira.