Ferran Aymerich esdevé el portaveu i cap del grup de Junts per Berga

Ferran Aymerich serà el nou portaveu i cap del grup municipal de Junts per Berga (JxB) en substitució de Jordi Sabata, que ha anunciat que plega per raons personals i professionals. El fins ara portaveu d'aquesta formació ha renunciat a la seva acta de regidor i de retruc també al seu lloc com a vicepresident al Consell Comarcal del Berguedà, ja que per ser conseller cal ser regidor. Haurà estat un any i gairebé 5 mesos regidor del consistori berguedà i un mes menys com a conseller comarcal. És previst que aquesta setmana assisteixi (telemàticament) al seu darrer ple –la sessió ordinària de novembre–, dijous, com a regidor. Al final de la sessió es farà efectiva la renúncia.

Ahir a la tarda es va desvelar qui serà el seu substitut al capdavant del grup. No serà el número 2, l'advocat Marc Marginet, sinó Ferran Aymerich, el número 6, que té 32 anys i és enginyer industrial de professió. Ferran Aymerich és enginyer industrial, especialitzat en Organització Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Està vinculat a diferents entitats com la Cobla Pirineu, la Ciutat de Manresa i la Banda del Memorial Ricard Cuadra. Va formar part del grup impulsor dels actes del centenari de la Coronació de la Mare de Déu de Queralt el 2016. Fins ara, Ferran Aymerich, que a JxB s'ha estrenat en l'arena política local, s'ha centrat, especialment, en temes de l'àrea econòmica.

Els membres del grup municipal de Junts per Berga van comparèixer, ahir, en una roda de premsa telemàtica a causa de la pandèmia. Van informar del canvi de portaveu. I també que el número 7 de la llista de la formació, Cesc Torrents, de 31 anys i llicenciat en Direcció i administració d'empreses, entrarà a formar part del grup per cobrir l'escó que deixa vacant Jordi Sabata.

En la compareixença, el nou portaveu del grup municipal de Junts per Berga va manifestar que la marxa de Jordi Sabata suposa la pèrdua «d'un actiu polític de primera línia». No comptaven amb la renúncia del seu portaveu. «Una decisió d'aquest tipus no ens l'esperàvem», va dir Aymerich. Amb tot, va deixat clar que respecten la decisió de Sabata, a qui van agrair la feina feta.

El nou portaveu de JxB va assegurar que «seguirem treballant» en grup com han fet fins ara. Junts per Berga «continua independentment de la persona que hi hagi» al capdavant. Igualment va assegurar que «el compromís dels regidors amb el projecte de ciutat amb què ens vam presentar segueix intacte».

Ferran Aymerich va dir que no s'ha d'interpretar el seu pas al davant per cobrir la baixa de Sabata com una declaració d'intencions del futur. Es tracta d'una decisió presa per la baixa de Jordi Sabata «fa molt pocs dies». I va dir que a hores d'ara no pot contestar si el 2023 serà l'alcaldable d'aquesta formació, responent una pregunta d'aquest diari.

Pel que fa a qui hauria de substituir Jordi Sabata al si de l'equip de govern del Consell, el portaveu de JxB va apostar perquè «sigui algú de Berga» per garantir la presència de la capital en aquest ens comarcal.

El grup de Junts per Berga aplega una majoria de persones independents. El nou portaveu, Ferran Aymerich, milita al PDeCAT ja des d'abans de la creació de Junts per Catalunya, segons va explicar ahir. I això, va matisar, no vol dir que no es plantegi entrar-hi tot i que no ha pres una decisió. El nou regidor del grup, Cesc Torrents i Marc Marginet són independents. Ariadna Herrada és militant del PDeCAT i ahir va assegurar que ser d'aquest partits o de Junts no és rellevant a l'hora de treballar per Berga. Dolors Rial és militant de Junts. I el regidor més veterà, Vicenç Vegas, un històric militant de Convergència Democràtica de Catalunya, havia militat al PDeCAT però va explicar que el va deixar i que ara milita a Junts.