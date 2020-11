Creu Roja del Berguedà fa una crida a les entitats esportives perquè col·laborin amb el Sorteig de l'Or

Creu Roja del Berguedà ha iniciat una campanya per aconseguir que entitats esportives de la comarca col·laborin en el Sorteig de l'Or que "té com a únic objectiu la recaptació de beneficis per al dia a dia de l'entitat social a la comarca" segon han informat fonts de l'entitat. Fins ara s'han sumat a aquesta iniciativa solidària l'Handbol Berga, l'Associació Esportiva Bàsquet Berga, el Club d'Orientació del Berguedà, i l'Olvan Club Esportiu.

Fonts de l'entitat han explicat que aquest any, Creu Roja Berguedà "busca la col·laboració del teixit associatiu per aconseguir vendre les butlletes d'aquest sorteig social" que per a l'organització suposa "la recaptació d'una bona part dels ingressos que necessita per desenvolupar la seva activitat a la comarca".

Enguany, sota el lema "Fes-te fan de les persones que fan que les coses canviïn" l'entitat ha posat un especial èmfasi a trobar la col·laboració dels clubs esportius de la comarca, un col·lectiu molt present al Berguedà.



Creu Roja Berguedà ha fet una crida a les entitats esportives a sumar-se a la campanya del Sorteig de l'Or amb la compra directa de butlletes d'aquesta rifa, que se celebra el 26 de novembre. Amb la complicitat dels clubs esportius, Creu Roja Berguedà ha pogut vendre una part de les butlletes d'una manera directa. Els clubs n'han adquirit per poder-les repartir entre els seus socis de la manera que ho vulguin. A canvi, Creu Roja Berguedà, més enllà d'agrair la col·laboració als clubs i als seus responsables, inclourà les entitats participants a les promocions que es realitzin de la campanya a nivell local, fent-ne difusió a través de totes les plataformes disponibles. Així, amb un gest simbòlic, Creu Roja Berguedà també es converteix en fan d'aquests clubs.

Tot i la situació complexa i d'incertesa que ha provocat la pandèmia de la Covid-19, les entitats han respost positivament a la iniciativa i s'espera que en els propers dies més clubs vulguin sumar-se a la campanya social que permetrà que Creu Roja Berguedà continuï la seva tasca. L'entitat social va realitzar durant el 2019, 27.870 intervencions a la comarca i va atendre un total de 2.203 berguedans entre tots els programes que busquen millorar el dia a dia de la població més vulnerable.



La presidenta de Creu Roja Berguedà, Montse Pont, ha volgut agrair el suport de totes les entitats que es van sumant a la campanya destacant la gran tasca educativa i de promoció de valors que fan en el seu dia a dia i sobretot creient amb iniciatives solidaries com aquesta. Les entitats que encara ho vulguin, poden sumar-se a la iniciativa posant-se en contacte amb els responsables de Creu Roja a la comarca a través del correu bergueda@creuroja.org

Enguany, també col.labora en la campanya Berga Comercial