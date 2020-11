Gironella invertirà 6,5 milions a millorar la xarxa d'aigua fins al 2035

L'Ajuntament de Gironella invertirà 6,5 milions d'euros en els propers 15 anys per millorar la xarxa d'aigua del municipi. El Pla Director del servei municipal d'abastament d'aigua de Gironella, aprovat per unanimitat en el darrer ple, celebrat dimarts a la nit, preveu que, «sigui quin sigui el color polític de l'Ajuntament, cada any s'hi faci una inversió» per arribar a completar la millora d'aquesta xarxa municipal. Així ho ha manifestat a aquest diari David Font. Si es completen les inversions previstes en aquest pla, llavors la xarxa tindria una durabilitat de 50 anys.

Es dona la circumstància que l'any 2008 el consistori va encarregar un pla director «per veure com estava la xarxa i per saber què calia fer per modernitzar-la». El batlle David Font ha explicat que «el pla no s'havia aprovat mai». Ara s'ha plantejat fer-ho «per comprometre una partida anual de l'Ajuntament de Gironella durant els propers quinze anys per fer la millora i modernització de les instal·lacions». Font va expressar al ple la voluntat del govern que el servei el continuï prestant el consistori, i «que sigui l'Ajuntament qui segueixi fent tant la recaptació com les inversions», preservant-ne el caràcter públic». I que «hi hagi aquest compromís per seguir amb una dinàmica d'inversions».

El dirigent gironellenc ha explicat que la xarxa gironellenca «és vella». El consistori ha fet actuacions de millora pel que fa a les captacions, tractaments i el dipòsit. Tanmateix, les canonades són molt antigues i caldria renovar la xarxa de distribució de l'aigua. De fet, la major part dels 6,5 milions d'euros previstos, més de 5 milions, es destinaran a millorar les canonades.

David Font ha dit que per fer les obres previstes en el pla «fa falta que hi hagi un compromís per tirar-ho endavant». De manera que ara es vol prioritzar «trobar les subvencions» que ajudin a fer-ho possible.

Les millores també es finançaran amb la taxa del servei, que s'apuja de cara al 2021.

En el darrer ple celebrat aquesta setmana es va aprovar un augment de 5 cèntims per metre cúbic i tram de consum. «Això suposaria un increment de 75 cèntims al trimestre al 60% dels ciutadans de Gironella», ha explicat David Font. Aquest augment permetria que l'any 2021 l'Ajuntament pogués fer una inversió al voltant dels 360.000 euros a la xarxa d'aigua.