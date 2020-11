El Govern actualitza el projecte per fer l'estació a la Rasa dels Molins

Gairebé un any després que el ple de l'Ajuntament de Berga aprovés que l'estació d'autobusos es construís a la part sud de la Rasa dels Molins, el departament de Territori i Sostenibilitat ha tret a licitació la redacció de l'actualització del projecte constructiu. S'haurà d'adaptar a la darrera ubicació triada pel consistori, un solar de 2.250 metres quadrats que delimita al nord pel carrer Pere III.

El pressupost de licitació és de 66.671 euros. El termini per enllestir l'actualització el projecte és d'un any. Per tant no es disposarà del document almenys fins a finals del 2021. El cost de l'obra s'estima en 2 milions d'euros. La Generalitat és qui la paga i haurà de dir quan l'executarà.

D'aquesta manera, Berga fa un nou pas en la interminable història per aconseguir tenir una estació d'autobusos que substitueixi el rònec baixador que hi ha al capdamunt del passeig de la Pau. De fet, és una de les poques capitals de comarca que no té aquesta infraestructura que a amb el pas del anys ja s'ha convertit un clàssic en el Pla de Transports de Viatgers de Catalunya. Hi ha anat figurant des de fa almenys tres dècades i mai s'ha materialitzat malgrat que va arribar a tenir fins i tot una partida pressupostària: concretament en el pla que es va acabar el 2005 tenia una partida assignada de 721.215 euros per part de la Generalitat, l'administració responsable tant de planificar com d'aconseguir el finançament per pagar l'actuació.

Des del 2010 la Generalitat ha fet 2 projectes per l'obra: un per fer-lo a la part sud de la Rasa dels Molins i l'altre en part de l'aparcament situat a la perllongació del parc de les Aubes, al barri de la Font del Ros. La llei obligava fer dos projectes en dues ubicacions diferents de les sis que es van estudiar al seu dia.

El que es redactarà ara serà una actualització del projecte elaborat pel propi departament de Territori i Ssostenibilitat el 2010 i en la ubicació que va aprovar el ple del 5 de desembre del 2019 a proposta del grup d'ERC que va rebre el suport del govern de la CUP. Junts per Berga s'hi va abstenir i el PSC hi va votar en contra.

Després d'un procés participatiu amb diferents agents socials, empreses i entitats en el que es van valorar diferents ubicacions per construir aquest estació, el 2015 el consistori va triar construir-la a la Font del Ros. Aquesta va ser la ubicació millor valorada en el seu moment per les bones comunicacions amb la C-16, un espai ampli i amb un cost d'1.090.000 euros Tanmateix, aquests terrenys no eren de propietat municipal i hauria calgut pagar per expropiar-los, a més de fer-ne la requalificació urbanística. Aquests van ser els arguments que va defensar el govern de la CUP quan va assumir la gestió de la ciutat el 2015 després que l'anterior executiu de CiU hagués decidit fer-la a la font del Ros.

Sense diners per expropiar els terrenys i sense personal per escometre la requalificació urbanística, el projecte va quedar sobre la taula quatre anys.

Finalment, l'agost del 2019, el ple va donar llum verd al Pla de Millora Urbana-P24 del carrer Pere III que és el que haurà de permetre connectar el parc central de la Rasa dels Molins amb la ronda sud, l'eix del Llobregat i obtenir gratuïtament els terrenys del parc urbà i per destinar a l'estació d'autobusos tal i com preveu el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (Poum) així com també el Pla de Mobilitat. D'aquesta manera el consistori s'estalvia expropiar els terrenys de la part sud de l'aparcament del barri de la Font del Ros i fer-ne la requalificació urbanística.

En declaracions a Regió7, el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, ha explicat que l'actualització del projecte «és un pas que esperàvem» des del moment que el consistori va informar al Govern del lloc on volia que construís l'estació. Aquest és el procediment usual: es tria un lloc i el consistori n'informa al Govern i posa els terrenys a la seva disposició, la Generalitat fa i paga l'obra i retorna la infraestructura a l'Ajuntament.