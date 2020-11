Prop d'un centenar d'amos de bars de Berga denuncien que estan amb l'aigua al coll

«Som un dels sectors més afectats i demanen a l'Ajuntament i al Consell Comarcal que ens ajudin em aquests moments difícils. Estem amb l'aigua al coll». Aquest és el clam d'un grup de propietaris de bars i restaurants de Berga que aquest matí s'han concentrat a la plaça de Sant Pere per reclamar a l'Ajuntament i al Consell del Berguedà que no els apugin els impostos.

Han arribat a la plaça en processó com si fossin un seguici fúnebre amb el so estrident d'una sirena udolant al seu pas. Vestits de negre i amb creus, repartint esqueles per la mort de l'hostaleria, els assistents han fet cinc minuts de silenci «perquè se'ns escolti a través del silenci que és present als nostres locals». Han penjat cartells reivindicatius amb lemes que reivindiquin que se salvi el sector.

Aquest grup que s'ha organitzat en la darrera setmana de forma espontània, ha recollit en pocs dies 1600 signatures de persones que donen suport a les seves reivindicacions. Aquests dilluns les han entrar al registre municipal i també les trametran via burofax al Consell Comarcal del Berguedà.

Denuncien que el tancament dels locals els ha abocat a una situació insostenible ja que el menjar per endur és «insuficient per poder tirar endavant els nostres negocis». I han advertit que ja hi ha bars que han hagut de tancar. «El tancament definitiu de locals ja comença a ser evident i, encara ho serà més, si no es prenen mesures de caràcter urgent». Denuncien que es troben «amb l'aigua al coll» i en una situació «tant complicada que molts de nosaltres ja no podem fer front al pagament de subministraments, salaris,m seguretat social, autònoms, lloguers i un llarg etcetèra»

Condonació d'impostos

Els hostalers reclamen que se'ls condonin els impostos per ocupació de la via pública a Berga l'any 2021, que es destini una partida «en forma d'ingrés, com han fet altres ajuntament, per fer front a despeses de subministrament bàsics». Igualment reclamen la reducció o condonació de la taxa de residus del 2021 «ja que la del 2020 s'ha pagat íntegrament i no se n'ha fet ús».

Els representants dels negocis que aquest dilluns s'han concentrat a la plaça de Sant Pere s'han entrevistat amb la regidora de Promoció Econòmica Roser Rifà que els ha adreçat unes paraules a la plaça mateix i, posteriorment amb l'alcalde, Montse Venturós. Les dirigents municipals els han convocat a una reunió aquesta mateixa setmana per concretar algunes de les peticions que fan com per exemple la condonació de l'impost d'ocupació de la via pública pel 2021.

És previst que aquesta tarda hi hagi una nova concentració a la plaça de Sant Pere del sector per protestar de nou.