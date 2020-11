«El pacte amb Esquerra posa de manifest la incapacitat negociadora de la CUP»

El nou cap de l'oposició de l'Ajuntament de Berga valora la renúncia de Jordi Sabata i analitza l'actualitat de la ciutat, amb la pujada de l'IBI, el retorn dels crèdits ICO, el barri vell i la gestió de la pandèmia

Ferran Aymerich (Berga, 1988) és el nou portaveu de Junts per Berga després de la renúncia de Jordi Sabata. Aymerich, enginyer industrial, treballa a l'empresa berguedana Liven i és aficionat a la música. En un any i mig ha passat de ser un desconegut en el panorama polític berguedà a liderar l'oposició de la capital. Tot i la seva manca d'experiència, Aymerich es mostra confiat i amb més ganes que mai de treballar per la ciutat de Berga.



La seva carrera política ha estat meteòrica, li fa vertigen?

Fa respecte. Jo soc dels que creuen que a la vida no s'ha de tenir por, però sí que s'ha de tenir respecte. Òbviament no puc dir que m'ho esperés, perquè la situació ha estat la que ha estat.

Se sent preparat per liderar Junts per Berga?

La sort que tenim a Junts per Berga és que som un equip prou multidisciplinari, prou ben avingut, perquè aquest lideratge no depengui d'una persona.

Per què els va sorprendre la renúncia de Jordi Sabata?

Va ser una decisió que, en el moment en què se'ns va comunicar, ningú de l'equip se l'esperava. Ens va deixar en una situació en què en molt poc temps vam haver de prendre un seguit de decisions que el temps dirà si han estat encertades o no. A partir d'ara només podem mirar endavant.

Com es va gestar la seva elecció com a nou portaveu?

Vam fer una reunió i va ser una decisió bastant unànime. Tothom va creure que jo podia assumir aquest rol.

Amb vostè com a líder, l'oposició serà més fiscalitzadora?

Si alguna cosa ho fa canviar no serà la renúncia del Jordi, sinó el nou pacte CUP-Esquerra. Això dibuixa una nova aritmètica.

Serà bo per a la ciutat aquesta aliança entre CUP i ERC?

Els pactes s'han de valorar a posteriori, però crec que el que posa de manifest és la incapacitat negociadora de la CUP durant aquest any i mig. Amb pràcticament una majoria absoluta i amb tres partits a l'oposició hauria pogut governar de manera bastant còmoda.

Si vostè hagués estat regidor d'Hisenda, hauria augmentat l'IBI?

Aquest any no hauria plantejat una pujada de l'IBI. Crec que en el context de crisi actual, en un any en què disposarem d'un milió d'euros més per la carència de crèdits ICO, hauria de ser suficient per aguantar.

Està d'acord a allargar el retorn dels crèdits ICO?

No tenim cap més alternativa. Les despeses fixes d'aquest Ajuntament augmenten i, per tant, o amortitzes menys deute i ho allargues en el temps, o tens més ingressos. Tenir més ingressos vol dir augmentar impostos o buscar més subvencions. Com que no és un bon moment per augmentar impostos, l'alternativa és aquesta. Respecte a això la CUP sempre havia dit que hi estava en contra, però finalment celebrem que ho hagi considerat.

S'ha gestionat bé la pandèmia per part del govern de Berga?

Pel que fa a la crisi sanitària no hi tenim res a dir, perquè òbviament hi ha poc marge de maniobra i es va fer el que es va poder.

Què hauria fet diferent si vostè hagués estat l'alcalde?

El mes d'agost ens vam adonar que el traspàs de l'hospital s'havia fet efectiu abans de l'inici de la crisi sanitària. Ara no toca valorar això perquè estem en crisi, però quan tot acabi s'haurà de fer una reflexió, perquè si realment ja no teníem competència de l'hospital, no sé quin sentit tenia que s'hi destinessin tants recursos.

Hi ha solucions a curt termini a la degradació del barri vell?

És un problema molt complex, de molts anys, però és evident que s'ha d'abordar amb els recursos que tinguem sobre la taula. S'hi han de fer actuacions per tal de començar a capgirar-ho, perquè si no d'aquí a deu anys estarem igual.

Ferran Aymerich serà alcaldable de Berga el 2023?

És massa lluny. Per gestionar bé una ciutat, no n'hi ha prou amb tenir un bon alcaldable, sinó que es necessita un bon equip. No tinc totes les variables per decidir-ho.