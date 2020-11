Les entitats veïnals de Berga rebutgen la pujada dels impostos i acusen Ajuntament i Consell Comarcal

Les 14 associacions de veïns de Berga han emès un comunicat on rebutgen l'augment de l'IBI i de la taxa de recollida de deixalles a la ciutat. Les entitats critiquen "la manca de previsió" per part dels dos òrgans executors, l'Ajuntament i el Consell Comarcal, i asseguren que "no ho han de pagar els ciutadans, en hores baixes per culpa de la pandèmia" sinó que ho haurien d'assumir "els respectius responsables i les seves institucions". L'Ajuntament de Berga ha apujat l'IBI de cara al 2021 un 10% i el Consell Comarcal del Berguedà ha aprovat un increment del 6% del rebut d'escombraries domèstiques.

En el text, conjunt, les entitats insten a l'Ajuntament a incrementar les arques públiques millorant la seva gestió, controlant la despesa en personal –que asseguren que ha crescut 600.000 euros en els darrers anys-, o aprofitant l'estalvi que ha suposat la suspensió de celebracions com La Patum o la Fira de Maig.

Pel que fa al Consell Comarcal, els insten a "optimitzar" els actuals recursos, demanar subvencions o, si més no, que reparteixin l'augment del cost de recollida de deixalles "entre dues o tres anualitats".

Per tot, exigeixen a l'Ajuntament i el Consell Comarcal que "assumeixin la mala previsió i gestió" i que "debatin de nou la qüestió", tenint en compte les seves aportacions. "No volem posar bastons a les rodes a ningú, sinó vetllar pels berguedans i berguedanes, i aconseguir un millor nivell de vida i de convivència", afegeixen.

Campanya ciutadana i queixes de les empreses

Les associacions de veïns, expliquen, s'han adherit a la campanya ciutadana de signatures que s'està duent a terme a la capital del Berguedà per rebutjar els increments.

També s'han produït queixes en l'àmbit econòmic. L'Associació Comarcal Empresaris Berguedà, l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà, l'Associació de Propietaris de Parcel·les del Polígon Industrial Valldan de Berga i la Unió de Botiguers del Berguedà - Berga Comercial- van emetre un comunicat conjunt de rebuig a l'auge dels impostos i on denunciaven els perjudicis que podien ocasionar en plena pandèmia, pel que reclamaven la "reconsideració d'aquests anuncis i un acord transversal per una moratòria en la pressió fiscal des d'ara i com a mínim, durant tot el 2021".