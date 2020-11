El Tren del Ciment resisteix amb 11.300 visitants tot i perdre tres mesos de feina

El Tren del Ciment ha rebut 11.300 visitants en una temporada més curta del que és habitual a causa de les restriccions de la covid-19. Aquestes xifres indiquen una reducció del 51% respecte als 23.406 visitants del 2019. Tot i això, fonts de Ferrocarrils de la Generalitat, empresa pública que gestiona el servei turístic, es mostren satisfetes i confirmen que ja treballen per potenciar la campanya del 2021. Les fonts esmentades han indicat que cal tenir en compte que el Tren del Ciment va obrir portes el 20 de juny i va tancar temporada el 30 d'octubre, mentre que normalment inicia la campanya per Setmana Santa i la finalitza a mig novembre.

Ruth Bober, responsable de comunicació de FGC, ha explicat a Regió7 que «a l'estiu hi ha hagut força gent i s'ha treballat bé. Si haguéssim obert abans, s'hauria pogut acabar d'aprofitar la temporada. No és comparable amb les xifres d'altres anys, però dins de les circumstàncies amb què s'ha treballat, estem satisfets». Un dels hàndicaps de la temporada ha estat que, a diferència d'anys anteriors, el tren no ha pogut tenir la visita de turistes internacionals. Els usuaris del Tren del Ciment d'enguany han estat íntegrament de proximitat. «Durant l'estiu hi ha gent del Berguedà que també ve al nostre Tren del Ciment, però en general el que hem tingut més aquest any ha estat turisme provinent de la província de Barcelona. No hi ha hagut turisme internacional i tampoc grups nombrosos», afirma Bober, que afegeix que «en no marxar fora de vacances, la gent s'ha quedat a casa i ha buscat espais oberts on circuli l'aire, i per tant això també ens ha afavorit».

El Tren del Ciment es va adaptar a les restriccions de la covid-19 i va instaurar un seguit de mesures per fer el viatge del tot segur. «Durant el primer confinament es va treballar per totes les mesures que s'havien d'aplicar. La mesura principal era que a cada viatge del tren només hi podia haver 100 persones», explica Bober. A més, per realitzar el viatge a l'interior del Tren del Ciment era obligatori l'ús de mascareta i es van instal·lar diferents plafons informatius amb els protocols a seguir. Ferrocarrils apunta que ja pensen en la propera temporada i que la idea és continuar potenciant el paquet turístic que formen el Tren del Ciment, els jardins Artigas i el Museu del Ciment. «L'any vinent seguirem potenciant la visita conjunta. El que intentem és que el visitant faci el paquet sencer i així pot visitar el conjunt durant tot el dia, matí i tarda», opina Bober.

El Tren del Ciment de l'Alt Berguedà és una línia que té més de 100 anys d'història i que antigament unia la fàbrica de ciment Asland de Castellar de n'Hug amb Guardiola de Berguedà, des d'on sortia la línia del ferrocarril cap a Berga i Manresa. Aquest antic tren recorre tres quilòmetres i mig en un trajecte que dura uns 20 minuts, aproximadament.