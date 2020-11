Les associacions de veïns de Berga es revolten en contra de la pujada d'impostos

Tretze associacions de veïns de Berga han unit forces per iniciar una campanya de recollida de signatures en contra de l'augment d'impostos de l'Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal. El consistori berguedà ha aprovat recentment una pujada del 10,8% de l'IBI i, per la seva banda, l'ens comarcal ha apujat el 6% el rebut de les escombraries.

Tretze de les catorze associacions veïnals de Berga demanen més sensibilitat a les institucions en aquests moments de dificultat en plena pandèmia de la covid-19. Per aquest motiu, han iniciat aquesta acció de protesta que segons expliquen els representants ha nascut de la indignació de diferents ciutadans anònims que els han demanat que vehiculin la campanya.

Jordi Travé, president de l'associació de veïns del Tossalet, ha explicat a Regió7 que «en aquests moments creiem que no és oportú realitzar aquesta pujada d'impostos. Es podrien buscar alternatives i treure diners de diverses partides o taxes, ajustant una mica més el pressupost. La gent té problemes i apujar els impostos dels dos llocs en aquest moment no toca i no és normal».

Els fulls per poder adherir-se a la protesta es van començar a repartir aquest dimarts per diferents establiments comercials de la ciutat i s'espera que la campanya tingui una durada d'aproximadament un mes. Roser Farràs, portaveu de l'associació de veïns del Capdamunt de la Vila, ha afirmat a aquest diari que «no sé quantes firmes necessitarem ni tampoc el nombre que busquem, ja que en aquest cas l'important és el fet. Moralment trobo vergonyós que en aquest mes d'octubre que ha tornat a revifar la covid-19, que hi ha els bars i restaurants tancats, amb la gent sense treballar... els polítics apugin els impostos».

Segons explica Jordi Travé, les associacions de veïns s'han posat en contacte amb l'Ajuntament i amb el Consell Comarcal per exposar la seva visió. «Vam anar al Consell però no vam solucionar res i a l'Ajuntament també hi hem fet algunes propostes. El problema més gran que hi ha és tot el que està caient sobre les empreses i els treballadors. Per aquest motiu hem decidit fer aquesta recollida de firmes, per veure si se n'adonen», assenyala Travé.

Un cop finalitzi la recollida de firmes, seran entregades a l'Ajuntament de Berga i al Consell Comarcal amb la voluntat que rectifiquin. «A final de la setmana que ve farem un repàs a totes les botigues per veure com està anant. Serà una manera de protestar i, per què no, les coses es poden modificar i es pot fer marxa enrere», acaba Roser Farràs.