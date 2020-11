Gironella adapta la cavalcada de Reis a la covid i no hi haurà rebuda a les roques del Pont Vell

Els Reis Mags de l'Orient no podran arribar enguany en barca a les roques del Pont Vell de Gironella. La covid-19 farà que una de les recepcions més especials de la comarca del Berguedà canviï de format per evitar aglomeracions. L'Ajuntament de Gironella i la comissió de reis han anunciat que per continuar fent arribar la il·lusió dels infants de la vila en la nit més màgica de l'any la cavalcada de reis se celebrarà d'una manera diferent i s'adaptarà a les mesures de prevenció del coronavirus.

Lluís Vall, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Gironella, ha explicat a Regió7 que «prenem aquesta decisió de que els reis no arribin pel riu Llobregat perquè veient com està la situació era totalment inviable concentrar més de mil persones a les roques del Pont Vell. La solució passa per fer una cavalcada per tots els carrers del municipi». Els reis mags no arribaran a les roques però passaran pel 96% de carrers de la vila amb les seves carrosses per saludar als vilatans.

D'aquesta manera, petits i grans podran sortir al balcó o als portals per saludar-los. «En algun carrer concret no s'hi pot passar perquè és molt estret i el que recomanem a les famílies d'aquests llocs és que s'acostin als carrers més pròxims per on passen», explica Vall. L'Ajuntament de Gironella no ha donat a conèixer la ruta concreta de la cavalcada però afirma que ho farà pocs dies abans via xarxes socials perquè els gironellencs puguin planejar des d'on veuran passar els reis. A més, el dia de la cavalcada, també es podrà seguir la ubicació dels reis per les xarxes.

La cavalcada de Reis començarà més d'hora de l'habitual, a les 17.00h, per d'aquesta manera poder finalitzar «a una hora raonable», diu Vall. En lloc de la tradicional rebuda a les roques del Pont Vell, que se celebren des d'aproximadament l'any 2000, un cop arribin Ses majestats al poble els infants del municipi podran seguir la benvinguda per Youtube. Lluis Vall exposa que «hi haurà una benvinguda en streaming on els Reis Mags s'adreçaran als nens i nens per Youtube».

Gironella també limitarà al màxim els acompanyants dels reis mags i les carrosses tindran menys patges reials. «En principi els reis només aniran acompanyats de pocs patges, reduirem al 90% la participació. Hi haurà les 3 carrosses, els tres reis i cada rei anirà amb quatre patges», exposa Vall. El que tampoc hi haurà seran caramels, una restricció imposada per la Generalitat i que farà que les cavalcades siguin realment poc habituals.

Lluís Vall opina que «tot que no ser una cavalcada com les de sempre, s'havia de treballar per celebrar aquesta nit tan especial pels nens, no ho podíem entendre de cap altra manera». Tot i l'anunci de la celebració de la cavalcada, Vall demana responsabilitat el dia de l'arribada dels Reis, evitant al màxim desplaçar-se al carrer per veure-la, i sempre que sigui possible, se'n gaudeixi des de les finestres i balcons.