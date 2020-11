Mig centenar de persones opten a la plaça per dirigir l'Arxiu Comarcal de Berga

Mig centenar de persones s'han presentat al concurs convocat pel departament de Cultura de la Generalitat per cobrir la plaça de direcció de l'Arxiu Comarcal del Berguedà vacant des del 24 d'agost d'enguany quan el director es va jubilar . Des d'aquesta data aquest equipament roman tancat al públic. Des de l'octubre els divendres s'obre per atendre amb cita prèvia.

Fonts del departament de Cultura han explicat a Regió7 que el termini per presentar-se va finalitzar dimarts passat. En concret s'hi han presentat 50 persones i ara el Govern «estem valorant les ofertes». Fonts del departament de Cultura han dit que les valoracions es faran aquest divendres i les entrevistes la setmana vinent. Les fonts esmentades han destacat que cobrir aquest plaça « és un tema prioritari» perquè l'Arxiu Comarcal ubicat a Berga recuperi la normalitat.

A principi de setembre, el departament de Cultura preveia cobrir la plaça de director o directora de l'arxiu en un mes. No va passar. La Generalitat va convocar un primer concurs que va quedar desert. Des de l'octubre, cada divendres ve a Berga l'arxiver de Mollerussa per atendre consultes amb cita prèvia. El tancament del servei al públic en els seus horaris habituals des del 24 d'agost ha causat malestar entre els investigadors tal i com ja va informar aquest diari al seu dia.