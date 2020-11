Xerrades i tallers online al Berguedà per deixar de naturalitzar les violències sexuals

El Consell Comarcal del Berguedà organitza xerrades i tallers d'autodefensa per commemorar del Dia Internacional de la violència contra les dones que tindrà lloc el proper 25 de novembre. L'ens comarcal té com a objectiu deixar de naturalitzar les violències sexuals i pretén conscienciar a la població per eradicar d'una vega de per totes la violència contra les dones.

Així doncs, el Berguedà viurà diverses activitats a l'entorn del 25-N. El cicle de xerrades, sota el lema «Les violències sexuals, deixem de naturalitzar-les i parlem-ne» es realitzaran de manera virtual per seguir les recomanacions contra la covid-19.

La primera d'elles, 'Parlem i actuem contra les violències sexuals' tindrà lloc el dia 23 de novembre a les 18.00h i anirà a càrrec de Montse Pineda, coordinadora de Incidència Política, Creación Positiva. La segona xerrada, 'Les violències sexuals a l'espai públic i els espais d'oci, parlem?' la impartirà Maria González, psicòloga i responsable del projecte Fem-nos la nit!, el proper 26 de novembre a les 18.00h. La tercera i última serà 'Volem parlar de violències sexuals i mitjans de comunicació' i anirà a càrrec de Ana Burgos García, antropòloga, periodista i coordinadora de l'.Observatori Noctàmbul@. Aquesta es realitzarà el dilluns 30 de novembre a les 18.30h.

Les activitats son totalment gratuites però a poder gaudir-ne els interessats s'hauran d'insciure al lloc web www.bergueda.cat/25n2020.

Pel 17 i 24 de novembre i 1 de desembre, el Consell Comarcal ha organitzat un taller d'autodefensa online, amb Karin Konclé. L'activitat també és gratuïta i cal inscripció prèvia.

A més de les activitats organitzades pel Consell Comarcal del Berguedà, diversos municipis també organitzen actes al voltant del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones.