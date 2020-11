L'estació del Tren del Ciment de la Pobla tindrà un nou aparcament que substituirà l'actual

La comissió d'Urbanisme de la Catalunya central ha aprovat, aquests divendres, el projecte de Ferrocarrils de la generalitat per construir un nou aparcament a cel obert a l'estació de la Pobla de Lillet del Tren del Ciment, que substitueixi l'anterior .

El nou aparcament se situarà al mateixa banda que l'estació i evitarà que els visitants hagin de travessar la carretera com passa ara.



El projecte de Ferrocarrils preveu construir un nou aparcament en el mateix costat de la carretera B-402 on és l'estació i un camí d'accés adaptat a persones amb mobilitat reduïda que evitarà que els usuaris hagin de caminar pel voral de la carretera.

Fonts del departament de Territori i Sostenilitat han explicat que se situarà a la plana de la Sínia d'en Mateuet, amb 3.600 m2 de superfície i amb capacitat per a 88 places, de les quals 6 seran per a autocars i la resta, per a turismes.

Els terrenys, que han estat cedits per l'Ajuntament de la Pobla de Lillet, tenen una diferència de cota de 2 metres respecte l'estació, el que s'aprofitarà per habilitar la rampa d'accés per a persones amb mobilitat reduïda.

Actualment, l'estació d'aquest tren turístic compta amb un aparcament de 63 places situat a tocar de la carretera B-402, a la banda contrària a on se situa l'estació, fet que obliga els usuaris a creuar aquesta via. A més, l'aparcament es troba en uns terrenys inundables en certs períodes de retorn, el que no fa aconsellable l'estacionament en dies de pluja forta.