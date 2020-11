El PSC demana al Govern que digui quan inclourà al pressupost ampliar la C-16

El PSC del Bages, Berguedà i Solsonès ha «exigit» al Govern de la Generalitat en un comunicat «conèixer les previsions concretes a nivell pressupostari» que tenen fer l'ampliació de la C-16 entre Berga i Bagà.

Tal i com ja va informar aquest diari el setembre, el departament de Territori i Sostenibilitat ha de redactar un nou projecte que inclogui les millores d'enllaços amb Berga. Aquesta obra no s'ha licitat aquest 2020 com havia anunciat el conseller Damià Calvet perquè no es va incloure en el pressupost català (vegeu Regió7 del 1 de febrer del 2020).

Ara, el PSC denuncia que «davant els reiterats incompliments de compromisos, projectes i propostes de desdoblaments de la C-16» el Govern estableixi «compromisos per escrit amb alcaldes i Consell Comarcal del Berguedà» sobre la data d'execució de les obres. Alhora demana que aquesta ampliació es faci amb quatre carrils, autovia «en tot el tram» entre Berga i Bagà.

Aquesta opció, perllongar l'autovia de Berga a Bagà en forma d'autovia en tot aquest traçat és l'aposta que van fer els socialistes quan eren el Govern. El primer estudi informatiu i d'impacte ambiental els va presentar a Bagà el 9 de març del 2009 l'aleshores conseller Joaquim Nadal. El canvi de govern a la Generalitat que va passar a mans de CiU va suposar que aquesta opció es descartés pel seu elevat cost econòmic. El divendres 29 de novembre del 2013, el conseller Santi Vila va presentar a alcaldes del Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell a Berga una proposta de tercer carril reversible. En aquell es va justificar la decisió exposant que el volum de trànsit d'aquesta via no justifica que la C-16 tingui també format d'autovia entre Berga i Bagà.

El projecte que va sortir a exposició pública el 2018 i que ara es refarà preveu que la via tingui forma d'autovia 6 quilòmetres més de Berga (on s'acaba) fins a Cercs i a partir d'aquí el tercer carril reversible.