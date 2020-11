UP demana que la nova C-16 prevegi la circulació de maquinària agrícola

Unió de Pagesos (UP) ha demanat al departament de Territori i Sostenibilitat que la nova C-16 ampliada entre Berga i Bagà prevegi el pas de maquinària agrícola com tractors que tenen vetat el pas en vies ràpides com la que es proposa. En aquest tram no existeixen alternatives perquè aquests vehicles puguin circular.

El sindicat agrari ha denunciat que va presentar al·legacions al projecte que va sortir a informació pública el 2018, però no ha rebut cap resposta. I que ara, quan el Govern ha de redactar un nou projecte, exigeixen que incloguin les seves demandes ja que consideren que la planificació d'aquesta obra s'ha fet sense tenir en compte les afectacions al medi agrari.

En declaracions a Regió7, Toni Bascompte, coordinador al Berguedà d'UP, ha explicat que al seu dia el sindicat va presentar un seguit d'al·legacions al projecte que el Govern va posar a exposició pública el desembre del 2018. Ha denunciat que «no hem rebut resposta». Ara insisteixen. Entre aquestes al·legacions hi havia la petició que la nova C-16 tingui en compte la circulació de la maquinària agrícola amb un vial propi. El sindicat creu que cal revisar els accessos previstos en alguns camins agrícoles, «que no s'han projectat garantint la seguretat de les maniobres d'accés». Toni Bascompte ha indicat que «hi ha punts que no permeten accedir-hi amb tractor o maquinària agrícola» tal com els han dissenyat.

Aquest octubre representants d'UP i Agroxarxa s'han reunit amb agents del territori, «on s'ha vist entre altres greuges que no s'ha tingut en compte l'impacte sobre el medi agrari». Per exemple, el projecte al qual van presentar al·legacions talla el camí ramader, protegit per llei, entre el nucli del Collet de Guardiola de Berguedà i Terradelles a Bagà. «Aquesta és una omissió molt greu perquè cal garantir el dret de pas dels animals», ha indicat Toni Bascompte. L'ampliació de la carretera actual en aquest tram, «previsiblement amb una mitjana i amb la limitació a l'accés a la calçada com a via ràpida», farà impossibles «els trasllats dels ramats de Bagà fins al trencall del Collet». Unió de Pagesos demana una solució constructiva que respecti aquest pas. El sindicat proposa fer una via de servei entre Bagà i Guardiola de Berguedà en el tram esmentat perquè es pugui utilitzar com a camí agrícola i ramader.