L'estació de la Pobla del Tren del Ciment tindrà un nou aparcament

Llum verd per al projecte de nou aparcament de l'estació de la Pobla de Lillet del Tren del Ciment, que gestiona l'empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Ahir, la comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central va aprovar el projecte per construir un nou aparcament a cel obert a l'estació coneguda popularment amb el nom de L'Empalme, que substituirà l'actual.

Fonts del departament de Ter-ritori i Sostenibilitat han explicat que el nou aparcament se situarà a la mateixa banda que l'estació i evitarà que els visitants hagin de travessar la carretera com passa ara. El 2019 aquest recurs turístic va rebre 23.406 visitants. Tots ells han d'aparcar en un pàrquing situat a l'altra banda de la carretera B-402, que han de creuar.

El projecte de Ferrocarrils preveu construir un nou aparcament en el mateix costat de la carretera B-402 on hi ha l'estació, així com també un camí d'accés que serà adaptat a persones amb mobilitat reduïda i que «evitarà que els usuaris hagin de caminar pel voral de la carretera».

Fonts del departament de Ter-ritori i Sostenibilitat han explicat que aquest nou aparcament se situarà a la plana de la Sínia d'en Mateuet, un camp a la vora de la carretera. Amb una superfície de 3.600 metres quadrats tindrà capacitat per a 88 places, de les quals 6 seran per a autocars i la resta, per a turismes.

Aquests terrenys, que han estat cedits per l'Ajuntament de la Pobla de Lillet, tenen una diferència de cota de 2 metres respecte de l'estació, fet que s'aprofitarà per habilitar la rampa d'accés per a persones amb mobilitat reduïda.

Actualment, l'estació d'aquest tren turístic té un aparcament de 63 places situat a tocar de la carretera B-402, «a la banda contrària d'on hi ha l'estació, fet que obliga els usuaris a creuar aquesta via». Un altre factor que ha fet decidir Ferrocarrils de buscar un nou espai per aparcar és que l'actual pàrquing «es troba en uns terrenys inundables en certs períodes de retorn, el que no fa aconsellable l'estacionament en dies de pluja forta».

Tal com ja va informar aquest diari aquesta setmana, el Tren del Ciment enguany ha rebut 11.300 visitants en una temporada més curta del que és habitual a causa de les restriccions de la covid-19. Aquest nombre suposa una reducció del 51% respecte dels 23.406 visitants del 2019.