Olvan proposa a Salut ubicar el dispensari de cal Rosal al Local Social

Local Social de Cal Rosal que s'habilitarà com a consultori D.C.C.

L'Ajuntament d'Olvan ha proposat a l'Institut Català de la Salut reobrir el consultori de cal Rosal, que roman tancat des del 27 d'octubre, en una nova ubicació. Concretament al Local Social.

Fonts del govern olvanès han explicat que s'han ofert a reformar aquest espai per tal que puguis acollir el servei de consultori. La proposta ja l'han traslladat als responsables del departament de Salut que ja han visitat aquest espai i «l'han vist amb bons ulls» segons han informat fonts municipals. A partir d'ara l'arquitecte municipal treballarà conjuntament amb els tècnics de Salut per determinar les reformes que cal fer-hi. Fonts municipals han dit que «molt probablement, cal Rosal podrà veure el seu nou consultori obert en el proper any, i si tot va bé, en el primer semestre».