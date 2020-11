Els berguedans podran seguir esquiant a La Molina a preus més baixos

Els berguedans podran continuar esquiant a La Molina amb el forfait de temporada rebaixat. El Consell Comarcal i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya han renovat el conveni que permet als habitants de la comarca comprar forfets de l'estació cerdana a un preu reduït.

El conveni, que es va signar per primera vegada l'any 2016, té com a objectiu promoure la pràctica dels esports de neu entre els habitants i escolars del Berguedà. D'aquesta manera, segons l'ens comarcal, s'afavoreix l'aprenentatge i la afició per aquests esports amb la finalitat de formar nous esquiadors que esdevindran esportistes i usuaris de les estacions en el futur. FGC és propietària i gestora de les estacions de muntanya de La Molina, Espot, Port Ainé, Vallter, Vall de Núria i Boí Taüll.

Poden optar als preus bonificats per esquiar a La Molina els empadronats en qualsevol municipi del Berguedà des de fa tres o més anys i els alumes escolaritzats als centres de la comarca per al curs 2020-2021. Per poder accedir als preus bonficats s'haurà de presentar al Consell Comarcal del Berguedà, amb cita prèvia, la següent documentació:



El formulari de sol·licitud (en paper o format digital) degudament complimentat (formulari individual – formulari familiar)

DNI del titular

Certificat d'empadronament històric o Certificat d'escolarització

Un cop signat el formulari per part del Consell Comarcal del Berguedà aquest s'ha de portar a les oficines de La Molina i efectuar el pagament en el moment d'adquisició del forfet, en efectiu o tarjeta.

Les tarifes de temporada que concedeix el conveni entre el Consell i FGC son les següents: