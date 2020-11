El CatSalut dona suport a la residència de Berga, que no té una estructura de gestió

El CatSalut està donant suport administratiu a la residència Sant Bernabé de Berga fins al 31 de desembre d'enguany ja que aquest equipament assistencial no disposa d'una estructura de gestió pròpia perquè enguany s'ha separat de l'Hospital Comarcal.

Teresa Sabater, gerent en funcions de la Regió Sanitària Catalunya Central del CatSalut, ha confirmat a Regió7 que s'està ultimant un conveni de col·laboració per signar-lo en breu entre el Servei Català de la Salut i l'Ajuntament de Berga, propietari de la residència. El CatSalut ja presta aquest suport des de l'octubre, tot i que no havia transcendit.

Fins aquest octubre la residència esmentada formava part de la Fundació Sant Bernabé, en la qual hi havia l'Hospital Comarcal Sant Bernabé. Tanmateix, el centre hospitalari ha passat a dependre d'una empresa de titularitat pública, Salut Catalunya central, creada expressament pel departament de Salut per ocupar-se de la gestió del Sant Bernabé. Fins aquell moment l'hospital depenia de l'Ajuntament a través d'un patronat municipal. De manera que ara la residència ha quedat òrfena ja que aspectes com l'administració o la compatibilitat, la bugaderia i la gestió dels recursos humans –fer nòmines, per exemple– eren feines que estaven centralitzades a l'hospital i que feien personal del Sant Bernabé.

Per aquest motiu l'Ajuntament de Berga i el CatSalut han arribat a un acord pel qual la Generalitat presta la seva col·laboració a la residència. «La covid-19 no ens ha ajudat a poder planificar», ha indicat Sabater. Tot i que «cadascú s'hauria de fer càrrec de la seva part», un cop la Generalitat ja ha assumit la gestió de l'hospital, no serà així. L'Ajuntament «no ha tingut temps» de muntar una estructura específica per gestionar la residència, ha indicat Sabater.

Teresa Sabater ha explicat que l'Hospital Sant Bernabé, que gestiona Salut Catalunya Central, fa un acompanyament, «una ajuda», per donar suport a tots els temes que teòricament hauria d'assumir la residència, però que «necessita un temps per organitzar-se i crear una estructura per fer-ho independentment». Aquesta és una tasca que correspon fer al patronat municipal, que fins ara s'ocupava de l'hospital i ara té la residència, que haurà de tirar endavant amb els seus propis mitjans. «S'hauran d'organitzar per fer-ho de manera autònoma».

El conveni que s'ha de signar preveu que aquesta col·laboració sigui fins al 31 de desembre d'enguany. Amb tot, Teresa Sabater ha manifestat que si s'ha d'allargar uns quants dies més, es podrà fer. El consistori pagarà una quantitat, que no ha revelat, per aquest servei.

D'altra banda, el govern de la CUP de Berga no ha respost les peticions d'informació fetes per aquest diari, la setmana passada.