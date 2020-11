El Consell del Berguedà demana al Govern «més previsió» per gestionar les ajudes dels camins

Més planificació i previsió. Això és el que ha reclamat a la Generalitat, Jesús Calderer, el conseller de Medi Natural del Consell Comarcal del Berguedà, en relació a les ajudes per millorar camins atorgades pel Govern. El Consell del Berguedà ha rebut 250.000 euros que s'han repartit entre 12 dels 31 municipis berguedans i actualment s'estan executant unes obres que han d'estar enllestides el 30 de novembre. L'ens ha tingut un escàs marge de temps per decidir a qui donava les ajudes i fer tota la tramitació administrativa necessària, generalment llarga. Tot i així compta que podrà acabar els treballs dins del termini establert però creu que es podria haver treballat amb més previsió.

Jesús Calderer ha explicat que el Govern els va comunicar la concessió de 250.000 eurosa l'agost. Una de les condicions era que a « 30 de novembre havia d'estar tot acabat i justificat sense donar-nos cap mena de norma de com s'havia de repartir». Calderer ha dit que el condicionament de camins «és un dels pitjors problemes que tenim a la comarca amb pobles molt petits amb molts quilòmetres de camins dels que cal fer el manteniment» . El poc marge de temps per fer les obres sumat a l'absència d'unes bases clares sobre qui se'n podia beneficiar «ens va complicar la feina». Calderer ha dit que cada consell comarcal ha decidit el que millor li ha semblat. «Nosaltres vam buscar una fórmula a corre cuita, vam, buscar uns criteris el més coherents possibles». Es van descartar els municipis que el 2019 ja havien rebut una ajuda del Consell. D'aquesta manera dels 31, en van quedar 18 i d'aquests n'hi havia dos- l'Espunyola i Sant Jaume de Frontanyà- que «en els últims anys mai havien tingut una subvenció del Consell i els vam prioritzar». Finalment han estat 12 els municipis triats i en van quedar 5 a fora. Aquests «hem pres el compromís que en la propera convocatòria» d'aquestes ajudes «passaran per davant dels altres municipis».

"La Generalitat no ens ho pot posar tant difícil"

L'estret marge de temps entre l'anunci de l'ajuda i l'acabament del termini per executar le sobres ha dificultat la feina als tècnics del Consell. «Creiem que arribarem a temps però volem fer aquesta queixa: la Generalitat no ens ho pot posar tant difícil, ha d'estar per facilitar els tràmits i ajudar econòmicament a la comarca». Calderer ha llançat una petició al Govern català: «li demanen que per un altre vegada ho pugui fer amb més planificació per no posar-nos aquesta soga al coll amb un tema delicat i necessari com és l'arranjament dels camins»

Jesús Calderer ha dit que el Consell ha de fer un pla comarcal que determini aquells camins on és més prioritari actuar «per evitar guerres entre municipis»

D'altra banda, els 250.000 euros són uns diners que «evidentment no satisfan ni de tros, les nostres necessitats» ha dit Josep Lara, el president del Consell Comarcal del Berguedà.

Obres a Avià

Jesús Calderer i Josep Lara han fet aquestes declaracions a peu de les màquines de l'empresa Pasquina que aquest dilluns han enquitranat un tram del camí que va del Molí del Castell a tocar de l'església de Santa Maria d'Avià, uns 1, 3 quilòmetres d'obra amb un cost de 80.000 euros. L'alcaldessa d'Avià i també consellera, Patrocini Canal ha expressat la satisfacció per poder asfaltar aquest tram de camí. El Consell hi ha aportat 20.000 euros, la Diputació 22.000 euros més i l'Ajuntament 38.000 euros. L'alcaldessa ha dit que «estem treballant» per trobar el finançament per acabar d'enquitranar aquest camí fins a Graugés. Es tracta d'un tram de 3 quilòmetres