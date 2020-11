La covid al bosc: del boom de boletaires de l'octubre al desert del novembre

La d'enguany ha estat una de les campanyes de bolets de tardor més atípiques que es recorden: de la imatge de camins atestats de boletaires especialment els caps de setmana s'ha passat a poder escoltar el so del silenci als matexios indrets. La raó? El tancament municipal dels caps de setmana, que des del 30 d'octubre ha aconseguit retornar la proverbial tranquil·litat que es respira normalment als boscos de comarques com el Berguedà.

La temporada de bolets de tardor d'enguany va començar amb pluja molt forta en les seves dates habituals entre final d'agost i principi de setembre. Els boscos berguedans van viure una gran florida de bolets i les collites han estat abundants.

L'habitual atractiu i poder de convocatòria que tenen els bolets de tardor per als visitants que els busquen a les comarques del Prepirineu i el Pirineu va fer que aquestes contrades a Catalunya s'omplissin de buscadors com mai. Uns visitants que enguany no només tenien ganes de trobar els populars rovellons, sinó també de sortir a l'aire i lliure i sadollar-se de natura després de tant temps tancats a casa a causa de la crisi sanitària pel coronavirus.

El creixement de la ja habitual massificació que hi ha als boscos especialment a la tardor va fer que municipis del Berguedà tornessin a posar damunt de la taula la necessitat de prendre mesures per pal·liar els danys i el rastre de porqueria que l'elevat nombre de persones provoquen als boscos, camins, prats. Tanmateix, el confinament perimetral dels municipis dels cap de setmana, vigent des del 30 d'octubre, ha buidat els boscos de divendres a diumenge. On abans hi havia cotxes aparcats als vorals dels camins ara no hi ha sinó silenci. I majoritàriment són els esportistes (corredors, ciclistes, escaladors) els que predominen en l'entorn natural un diumenge com ahir, a més dels caçadors, que hi fan les seves batudes. Hi ha alguns boletaires, però molts menys que en un diumenge normal. Són persones dels respectius municipis que ara estan més amples que mai. Ho explica Josep Mossoll, alcalde de Capolat, que abans del confinament va fer una campanya per apel·lar el civisme dels visitants perquè no aparquessin als camins ni als prats del bestiar. «S'hi ha notat bastant amb el confinament de cap de setmana, la gent generalment compleix bastant les normes de no sortir del municipi. Almenys a Capolat en concret, hi ha algunes persones que no ho fan, però són poques».

Un altre factor que cal tenir en compte és que el confinament va arribar a la recta final de la temporada de bolets a les cotes més altes a causa de la baixada de les temperatures en aquests indrets. En aquesta època de l'any els boletaires els han de buscar en cotes més baixes, al baix Berguedà, Lluçanès, Bages, Moianès, entre altres comarques.

«La pressió als boscos ha baixat», ha admès a Regió7 Jesús Calderer, que és el conseller comarcal de Medi Natural. La massificació «ha deixat de ser un problema» a causa del confinament dels municipis els caps de setmana, quan venien més els visitants. Només poden collir bolets sense restriccions de mobilitat de dilluns a dijous.

El Consell del Berguedà continua treballant per atendre les demandes dels municipis per frenar la massificació de boscos en època de bolets, un vell problema. Calderer ha explicat que l'ens ha enviat una enquesta als alcaldes dels 31 municipis perquè aquests exposin els problemes que tenen per la pressió humana en els espais naturals. En funció de les respostes i de les afectacions que exposin els responsables municipals s'hauran de plantejar solucions.