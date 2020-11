El Govern diu que la tala de Gisclareny és legal i que no afecta el gall fer

La tala d'arbres del coll de la Bauma al terme Gisclareny, dins del parc natural del Cadí Moixeró, està autoritzada i supervisada pel departament d'Agricultura, els Agents Rurals no l'han aturat i la zona on es tallen arbres no és un hàbitat del gall fer que és una espècie protegida. Així ho han assegurat a Regió7, fonts del departament d'Agricultura i també del de Territori i Sostenibilitat.

Tal com va informar aquest diari, dilluns, el Grup de Defensa de la Natura del Berguedà va anunciar que els Agents Rurals havien aturat aquesta tallada i va atribuir-ho a la denúncia feta per la mateixa entitat. En un comunicat i a través de les xarxes socials va difondre fotos de la tallada assegurant que es feia sense permís i que era una zona de cantada de gall fer i que els Agents Rurals l'havien aturat.

Fonts del departament d'Agricultura ho han desmentit. Han explicat a aquest diari que el bosc on s'està fent la tala en qüestió és propietat de l'Ajuntament de Gisclareny i que es gestiona a través de la Mancomunitat de Municipis Berguedans per la Biomassa de la qual aquest municipi forma part. La direcció de la tala justament va a cura de tècnics del departament d'Agricultura que té un conveni amb la mancomunitat per aquestes tasques.

Per la seva banda, fonts del departament de Territori i Sostenibilitat han explicat que aquestes «són tales que s'autoritzen periòdicament», ja que formen part dels treballs de la gestió forestal rutinaris, «no és res fora de l'habitual». Les fonts esmentades han assegurat que «la tala d'arbres no s'ha produït en zona de gall fer».

Igualment han negat que el Grup de Defensa de la Natura del Berguedà es posés en contacte amb el parc del Cadí Moixeró per avisar que es feia aquesta tallada com sosté l'entitat. «Aquesta associació no va contactar en cap moment amb el parc natural» han exposat fonts del departament de Territori i Sostenibilitat.

Per la seva banda, Ferran Canudas, president del Grup de Defensa de la Natura del Berguedà s'ha refermat en les afirmacions que l'entitat va fer dilluns en un comunicat i a les xarxes. Ha assegurat que van contactar amb responsables del parc (una afirmació desmentida pel departament de Territori i Sostenibilitat) i també amb els Agents Rurals. Segons Canudas, els treballs estan aturats i va ser per la seva intervenció. «Hi ha dos fronts d'actuació: un que és la zona crítica de gall fer que nosaltres hem aturat perquè hi havia arbres marcats que no s'han tallat». I ha dit que s'estava efectuant una altra tala «a prop d'aquest emplaçament que encara es deu continuar».