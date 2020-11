Berga encara de nou la renovació de l'equip directiu de l'escola de música

Aquest curs 2020-2021 l'Escola Municipal de Música de Berga podria tenir un nou equip directiu. El 2019 es van redactar unes bases i es va convocar un procés selectiu per renovar-lo però va quedar desert perquè no s'hi va presentar ningú. De manera que l'Ajuntament va decidir que es mantingués el que hi havia fins llavors de forma interina.

La renovació de l'equip de direcció ja s'hauria d'haver resolt. Tanmateix, diferents esculls administratius i canvis i baixes de personal de l'àrea de Recursos Humans del consistori han anat perllongant més del previst la resolució. Actualment falta revisar i actualitzar les bases que es van fer servir el 2019 per convocar el primer concurs. A més, el govern «estem pendents de l'adequació del catàleg de llocs de treball perquè s'estableixi la durada del càrrec de direcció», ha explicat a aquest diari Eloi Escútia, regidor d'Educació. En concret, la durada del càr-rec ha de ser de quatre anys.

Quan el consistori convoqui el concurs aquest serà obert a tothom que «tingui els requisits que es demanen». Escútia ha dit que no hi ha una data i que caldrà escoltar l'opinió del claustre de professors. L'escola municipal té 35 professors i 475 alumnes i 400 més de les activitats didàctiques dels centres de primària.

En aquest període d'interinatge, el director, Xavier Llobet, s'ha centrat en la la gestió de l'Escola Municipal de Música, mentre que Sònia Lanau, de la Seu d'Urgell, en la del Conservatori de Música dels Pirineus, que és dels ajuntaments de Berga, la Seu i Puigcerdà. El seu funcionament es coordina a través d'un consell de direcció amb representants dels tres municipis.