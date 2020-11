El concert d'Obeses i la Cobla Jove Berga s'ajorna fins el maig del 2021

El concert que havia d'oferir el 21 de novembre la banda de rock Obeses i la Cobla Berga Jove al pavelló de Gironella aquest dissabte 21 de novembre s'ha ajornat a causa de les restriccions imposades per la covid. L'Ajuntament de Gironella tornarà l'import de les 307 entrades venudes . L'espectacle s'ha reprogramat pel maig del 2021, segons ha confirmat a Regió7, el regidor de Cultura, Lluís Vall.

Tal i com ja va informar aquest diari a l'octubre, aquest concert s'havia programat pel 25 d'abril al pavelló vell de Berga. Tanmateix l'esclat de la pandèmia va fer que s'hagués de posposar. No es va poder reprogramar per problemes de dates i de logística per acollir un muntatge de gran envergadura que aplega 30 persones a l'escenari (11 de la cobla berguedana, 12 del cor d'Obeses i quatre més del grup de rock).

A partir d'aquí va entrar en joc el consistori de Gironella a qui els promotors de l'espectacle es van adreçar per proposar acollir un muntatge que s'ha pogut veure a la Fira Mediterrània de Manresa, Sant Cugat del Vallès, Vilafranca del Penedès, Girona i al Teatre Atlàntida de Vic, el 23 d'octubre que s'ha convertit en el darrer lloc on s'ha pogut veure aquest espectacle .

L'Ajuntament de Gironella va fer els seus càlculs i va acceptar la proposta. El concert s'havia de celebrar aquest dissabte, 21 de novembre al pavelló de Gironella amb un aforament reduït per complir les mesures per evitar la propagació del virus que deixaven l'aforament en 524 persones.

Després d'això el Govern català va imposar noves mesures restrictives per contenir la pandèmia que s'han prolongat. Això ha generat incertesa i ha obligat els promotors a ajornar l'actuació prevista a Gironella. Igualment s'ha suspès el concert final de la gira d'Obeses que s'havia programat pel 28 de novembre al Teatre Condal de Barcelona.