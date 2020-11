El doctor Ricard Pruna 'fitxa' per una empresa del Berguedà

El doctor Ricard Pruna, responsable dels serveis mèdics del FC Barcelona durant 25 anys, encetarà una nova etapa professional a l'empresa Advanced Sport & Nutritions Lab de Casserres.

AS&NL és una empresa instal·lada al poble berguedà des de l'any 2012 i es dedica a la formulació i fabricació de complements alimentaris amb acció terapèutica. Ricard Pruna ha estat contractat per l'empresa casserrenca després d'abandonar la disciplina blaugrana i s'encarregarà de l'àrea científica, en concret de realitzar el seguiment dels assajos clínics dels complements.



Pruna aportarà experiència

Josep Camí, responsable de l'àrea de formació de AS&NL, ha explicat a Regió7 que el 'fitxatge' del doctor Pruna aportarà experiència i rellançarà la projecció internacional d'una empresa que té la intenció de convertir-se en un referent mundial dels tractaments de la musculatura. «Més enllà de l'aspecte mediàtic del seu fitxatge, buscàvem una persona que tingués renom en l'àmbit de la traumatologia i de la medicina de l'esport, ja que els nostres complements estan enfocats cap a aquestes àrees». Dins d'aquestes dues especialitats, Camí assegura que «el doctor Pruna és una eminència i els 25 anys que porta al Barça són una experiència enorme per millorar els nostres estudis i la projecció internacional de l'empresa».

La casserrenca AS&NL realitza estudis dels seus complements alimentaris a nivell nacional i internacional. Segons explica Camí, «normalment amb els complements alimentaris es realitzen pocs estudis científics, però nosaltres volem demostrar la seva eficàcia i seguretat».

Els complements alimentaris de l'empresa berguedana es posen a la venda al públic en format de sobres o pastilles i tracten afeccions del sistema muscular i esquelètic com per exemple artrosis o tendinitis. És just aquí on esperen que el lideratge del doctor Pruna resulti clau per la seva evolució. Segons informa Camí, Pruna assistirà freqüentment a la seu de l'empresa a Casserres i «els veïns del poble el veuran sovint».



25 anys com a cap dels serveis mèdics del Barça



Els aficionats del Barça recordaran al doctor Ricard Pruna sobre la gespa del Camp Nou tractant a Messi, Ronaldinho, Xavi o Iniesta. Pruna va liderar els serveis mèdics del Barça des de l'any 1995 fins al setembre del 2020, quan va comunicar la seva decisió d'abandonar l'entitat.

El doctor Ricard Pruna i Grivé és Llicenciat en Medicina i Cirurgia i especialista en Medicina i Traumatologia de l'Esport. Doctorat en Genètica i Lesions Esportives «Cum Laude» per la Universitat de Barcelona, té màsters també diversos màsters de Traumatologia de l'Esport, Ciències Biològiques i Genètica, Múscul i Tendó o Direcció d'Equips de Lideratge. Pruna és membre, a més, del Comitè mèdic de la UEFA i de la FIFA, i ha rebut premis com el d'Excel·lència Mèdica del COMB 2011 i al Millor Treball d'Investigació Científica en l'Esport de la UEFA 2011, entre altres.

El nou 'fitxatge' de l'empresa AS&NL té més de 65 publicacions en revistes científiques, ha editat diverses guies de Pràctica Clínica i ha participat en nombrosos congressos internacionals com a ponent. Ara, Pruna enceta una nova etapa laboral lluny dels focus mediàtics del futbol a la comarca del Berguedà.