Professors de l'Escola de Música de Berga reclamen desencallar el relleu

L'Escola de Música de Berga viu en una crisi de direcció des que fa un parell d'anys un grup de professors va plantejar la necessitat de triar les persones que havien de guiar el centre democràticament un cop es considera finalitzat el període de la direcció actual. Això era el 2018, però la situació en aquests dos anys ni s'ha resolt ni s'ha mogut, i tot indica que el fi d'etapa de Jordi Sabata com a regidor i cap del grup de Junts x Berga incidirà en el desenllaç.

Sabata, que en el moment d'iniciar-se el conflicte era el secretari educatiu i professor, ha deixat recentment la regidoria i el lideratge de Junts x Berga sense explicar de manera clara què el movia al canvi més enllà de la fórmula sovint recurrent de «motius estrictament professionals i personals». Aquestes raons professionals estan lligades al retorn a l'Escola de Música, segons ha explicat ell mateix, tant en el vessant de professor com en el de direcció, tot i que actualment a la secretaria educativa que ell havia ocupat hi ha nomenades altres docents.

A l'Escola de Música hi ha un grup de professors, amb un ampli suport a dins del claustre, que fins ara s'han presentat com a alternativa a la direcció actual del centre. Entre els diferents passos que han fet aquests dos anys han arribat a establir una proposta d'equip de direcció. Els darrers moviments en l'àmbit polític podrien incidir a tenir un grup director continuador del que hi ha actualment encapçalat per Xavi Llobet. Diferents professors del centre així ho interpreten.

En aquest període de dos anys que van des que un grup ampli de professors va posar en qüestió la direcció –en aquell moment de Xavi Llobet i Jordi Sabata– fins ara, el relleu a la direcció no s'ha afrontat de manera definitiva. Professors consultats per aquest diari han indicat que en un primer moment el govern de la CUP a l'Ajuntament de Berga va aturar el relleu exposant que el centre no tenia el preceptiu reglament on s'hauria d'establir, justament, com s'afronten els canvis de direcció. Aquest reglament va tenir un treball de les diverses parts interessades, però, segons aquestes veus del professorat, va quedar encallat en discussions entre els grups de la CUP i de Junts x Berga, sobretot, i a hores d'ara, dos anys després, el centre continua sense reglament.

Entremig d'aquesta situació de conflicte en la direcció, la junta de l'Associació de Pares d'Alumnes va dimitir en ple i, a hores d'ara, no hi ha representants de les famílies que porten els seus fills a l'escola musical.

Alguns d'aquests professors consultats també s'han mostrat en desacord amb les declaracions del regidor Eloi Escútia, que deia que el 2019 el procés per triar la nova direcció havia quedat desert. Per als docents, la convocatòria al mes d'agost no va prosperar perquè, seguint indicacions del govern de Berga, es va fer un procés per triar una sola proposta d'equip directiu. Però fet el procés, tampoc no es va iniciar el procés administratiu. En la votació interna per triar equip directiu, el sector renovador havia rebut 3/4 parts dels vots del conjunt del claustre.